В Україні пенсії розраховуватимуть за іншою системою: що зміниться
Зараз, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно напрацювати 31 рік стажу.
Найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню "Укрінформ".
Зараз в Україні існує 3 види пенсій:
- солідарна,
- обов'язкова накопичувальна,
- добровільна накопичувальна.
"Сьогоднішня система часто і багато зазнавала змін. І тому розрахунок пенсії ускладнився. Зараз вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди змушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм", — сказала вона.
Тепер система враховуватиме лише два критерії:
- кількість відпрацьованих років;
- кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.
Нововведення передбачають, що внески перетворюватимуться на певну кількість балів. Кожен бал дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували протягом цього часу середню зарплату, зможуть розраховувати на отримання щонайменше 30% свого доходу через солідарну пенсійну систему.
"Крім того, виводимо гарантію — якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати того року", — сказала вона.
Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.
Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.