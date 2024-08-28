Українці можуть оформити виплати померлого військового пенсіонера: як це зробити

Щоб отримати таку пенсію, необхідно бути непрацездатним і бути на утриманні померлого.

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Українці мають право оформити пенсію свого померлого партнера, якщо той був основним годувальником сім'ї. Зазвичай пенсія з втрати годувальника становить 50% від розміру пенсії покійного, що також стосується і військових пенсіонерів. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Якщо перехід на пенсію годувальника не є вигідним для пенсіонера, йому можуть відмовити в її оформленні.

Щоб отримати таку пенсію, необхідно відповідати таким критеріям:

бути непрацездатним (якщо дружина або чоловік є особою з інвалідністю або досягли пенсійного віку; якщо чоловік або дружина померлого годувальника не працюють і доглядають за дітьми померлого до досягнення ними 8 років);

бути на утриманні померлого.

Дружини військових можуть отримати від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого, але не менше ніж 4 722 гривні.

Необхідні документи для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника:

заяву на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує місце проживання заявника;

трудова книжка та/або пенсійне посвідчення померлого;

документ, що підтверджує перебування заявника на утриманні померлого;

довідка про склад сім'ї або свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть померлого.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.