Украинцы могут оформить выплаты умершего военного пенсионера: как это сделать

Чтобы получить такую пенсию, необходимо быть нетрудоспособным и быть на иждивении умершего.

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Украинцы имеют право оформить пенсию своего умершего партнера, если тот был основным кормильцем семьи. Обычно пенсия по утрате кормильца составляет 50% от размера пенсии покойного, что также относится и к военным пенсионерам. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Если переход на пенсию кормильца не является выгодным для пенсионера, ему могут отказать в ее оформлении.

Чтобы получить такую пенсию, необходимо соответствовать таким критериям:

быть нетрудоспособным (если жена или муж являются лицом с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; если муж или жена умершего кормильца не работают и ухаживают за детьми умершего до достижения ими 8 лет);

быть на иждивении умершего.

Жены военных могут получить от 30 до 70% от суммы денежного обеспечения умершего, но не менее 4 722 гривен.

Необходимые документы для оформления пенсии в связи с потерей кормильца:

заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;

паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий место жительства заявителя;

трудовая книжка и/или пенсионное удостоверение умершего;

документ, подтверждающий пребывание заявителя на иждивении умершего;

справка о составе семьи или свидетельство о браке;

свидетельство о смерти умершего.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.