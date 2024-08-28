Украинцы могут оформить выплаты умершего военного пенсионера: как это сделать
Чтобы получить такую пенсию, необходимо быть нетрудоспособным и быть на иждивении умершего.
Украинцы имеют право оформить пенсию своего умершего партнера, если тот был основным кормильцем семьи. Обычно пенсия по утрате кормильца составляет 50% от размера пенсии покойного, что также относится и к военным пенсионерам. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".
Если переход на пенсию кормильца не является выгодным для пенсионера, ему могут отказать в ее оформлении.
Чтобы получить такую пенсию, необходимо соответствовать таким критериям:
- быть нетрудоспособным (если жена или муж являются лицом с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; если муж или жена умершего кормильца не работают и ухаживают за детьми умершего до достижения ими 8 лет);
- быть на иждивении умершего.
Жены военных могут получить от 30 до 70% от суммы денежного обеспечения умершего, но не менее 4 722 гривен.
Необходимые документы для оформления пенсии в связи с потерей кормильца:
- заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;
- паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий место жительства заявителя;
- трудовая книжка и/или пенсионное удостоверение умершего;
- документ, подтверждающий пребывание заявителя на иждивении умершего;
- справка о составе семьи или свидетельство о браке;
- свидетельство о смерти умершего.
Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.
Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.