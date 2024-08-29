5 минималок за год стажа: как с помощью страховых взносов раньше выйти на пенсию

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяются самостоятельно исходя из финансовых возможностей и потребностей.

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В 2024 году минимальный страховой взнос для зачета одного месяца трудового стажа составляет 1760 грн, что эквивалентно 22% от минимальной заработной платы (8 тыс. грн). В год это составляет 21 120 грн. Однако если гражданин захочет сразу приобрести годовой стаж, уплатив единовременно всю сумму за требуемый период, взнос будет в два раза выше — 3250 грн за месяц и 42 240 грн за год. Об этом сообщает издание "OBOZ.UA"

В 2024 году в системе пенсионного страхования произошли существенные изменения, в том числе увеличение минимальной заработной платы, что отразилось на стоимости страхового стажа.

В 2024 году размер минимального страхового взноса, необходимого для зачисления одного месяца стажа, составляет 1760 грн. Это эквивалентно 22% от минимальной заработной платы, которая с 1 апреля 2024 года увеличилась до 8 000 грн. Этот взнос может быть уплачен не только работодателем за сотрудника, но и самим гражданином, если он хочет самостоятельно формировать свой пенсионный стаж.

В системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут добровольно участвовать как работающие, так и неработающие граждане. Это дает возможность людям, не имеющим официального места работы или работающим за границей, обеспечить себе будущую пенсию в Украине.

Добровольные взносы можно уплачивать как за себя, так и за другое лицо. Например, если в реестре застрахованных лиц есть информация о человеке, за которого планируется сделать взносы, и он не является пенсионером, эти средства можно внести на его счет. Взносы засчитываются за тот месяц, в котором деньги поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Стоит отметить, что частота и сумма добровольных взносов определяются самостоятельно, в зависимости от ваших финансовых возможностей и потребностей. Однако, для учета полного стажа сумма взноса должна быть не ниже минимального страхового взноса.

В Украине стаж можно приобрести, заплатив единовременно всю сумму единого взноса за необходимый период. Однако, такая оплата обойдется значительно дороже. Например, для учета одного месяца стажа, если человек не работал, потребуется заплатить 3 520 гривен. За год стажа придется заплатить 42 240 гривен.

В 2024 году украинцы могут приобретать страховой стаж онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это особенно удобно для тех, кто проживает за границей или не имеет возможности лично посетить отделение Пенсионного фонда.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.