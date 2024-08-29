5 мінімалок за рік стажу: як за допомогою страхових внесків раніше вийти на пенсію

Періодичність та розмір сплати добровільних внесків визначаються самостійно виходячи з фінансових можливостей та потреб.

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2024 року мінімальний страховий внесок для заліку одного місяця трудового стажу становить 1760 грн, що еквівалентно 22% від мінімальної заробітної плати (8 тис. грн). На рік це становить 21120 грн. Однак якщо громадянин захоче одразу придбати річний стаж, сплативши одночасно всю суму за необхідний період, внесок буде вдвічі вищим — 3250 грн за місяць та 42 240 грн за рік. Про це повідомляє видання "OBOZ.UA"

У 2024 році у системі пенсійного страхування відбулися суттєві зміни, у тому числі збільшення мінімальної заробітної плати, що позначилося на вартості страхового стажу.

2024 року розмір мінімального страхового внеску, необхідного для зарахування одного місяця стажу, становить 1760 грн. Це еквівалентно 22% мінімальної заробітної плати, яка з 1 квітня 2024 року збільшилася до 8 000 грн. Цей внесок може бути сплачено не лише роботодавцем за співробітника, а й самим громадянином, якщо він хоче самостійно формувати свій пенсійний стаж.

У системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можуть брати добровільно як працюючі, так і непрацюючі громадяни. Це дає можливість людям, які не мають офіційного місця роботи або працюють за кордоном, забезпечити майбутню пенсію в Україні.

Добровільні внески можна сплачувати як за себе, так і за іншу особу. Наприклад, якщо у реєстрі застрахованих осіб є інформація про людину, за яку планується зробити внески, і вона не є пенсіонером, ці кошти можна внести на її рахунок. Внески зараховуються за той місяць, коли гроші надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Варто зазначити, що частота та сума добровільних внесків визначаються самостійно, залежно від ваших фінансових можливостей та потреб. Однак, для обліку повного стажу сума внеску повинна бути не нижчою від мінімального страхового внеску.

В Україні стаж можна придбати, сплативши одноразово всю суму єдиного внеску за необхідний період. Однак така оплата обійдеться значно дорожче. Наприклад, для обліку одного місяця стажу, якщо людина не працювала, потрібно заплатити 3520 гривень. За рік стажу доведеться заплатити 42240 гривень.

У 2024 році українці можуть набувати страхового стажу онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Це особливо зручно для тих, хто мешкає за кордоном або не має можливості особисто відвідати відділення Пенсійного фонду.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть одержати соціальну пенсію замість вікової. Проте, вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років та кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.