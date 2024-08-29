Переселенцам помогут получить жилье: Минсоцполитики запустило новый проект

Эта инициатива позволит людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, оставаться активными в обществе, строить новые связи и самостоятельно принимать решения о своей жизни.

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Министерство социальной политики начинает новый проект, который обеспечит социальную помощь внутренне перемещенным лицам пожилого возраста и людям с инвалидностью. Благодаря этому они смогут жить в комфортных условиях, финансируемых за счет государственного бюджета. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Финансирование этих услуг будет зависеть от индивидуальных потребностей каждого человека, что позволит им получать помощь в удобном для них месте. Это создаст возможность для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликтов, оставаться активными в обществе, устанавливать новые связи и принимать самостоятельные решения о своей жизни.

Чтобы получить эти услуги, необходимо подать заявку в местные органы власти. Если человек не может сделать это самостоятельно, ему окажет помощь социальный работник. Финансирование будет осуществляться из государственного бюджета по принципу "деньги следуют за человеком". Это означает, что средства будут поступать на банковскую карту, и человек сможет самостоятельно оплачивать полученные услуги.

Для получения этих услуг необходимо подать заявление в местный орган самоуправления. Если человек не в состоянии сделать это самостоятельно, ему поможет социальный менеджер. После заключения договора с поставщиком услуг человек начинает их получать, а финансирование для оплаты предоставляется Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

Органы местной власти должны назначить ответственных сотрудников для реализации проекта и провести оценку потребностей людей, нуждающихся в этих услугах.

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью несет ответственность за составление списка поставщиков услуг и распределение средств. Таким образом, независимо от места жительства, люди, нуждающиеся в помощи, смогут ее получить, а финансирование этих услуг будет осуществляться из государственного бюджета.

Общинам необходимо развивать инфраструктуру для создания жилых условий, соответствующих новым стандартам. В новых помещениях должно проживать не более 30 человек, обеспечивая необходимый уровень поддержки, вместо крупных учреждений, в которых размещаются сотни людей.

Минсоцполитики будет обращать внимание международных партнеров на этот проект, чтобы они могли помочь в создании соответствующего жилья.

Экспериментальный проект имеет следующие цели:

привлечение как коммунальных, так и частных поставщиков к предоставлению социальных услуг;

обеспечение социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания для ВПЛ пожилого возраста и лиц с инвалидностью, которые потеряли жилье или проживают в зонах боевых действий;

предоставление возможности ВПЛ пожилого возраста и лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать поставщиков социальных услуг и рассчитываться за них;

обеспечение предоставления услуг в соответствии с договором и индивидуальным планом.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.