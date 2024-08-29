Переселенцям допоможуть отримати житло: Мінсоцполітики запустило новий проєкт

Ця ініціатива дасть змогу людям, які змушені були залишити свої будинки через бойові дії, залишатися активними у суспільстві, будувати нові зв'язки та самостійно ухвалювати рішення про своє життя.

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Міністерство соціальної політики розпочинає новий проєкт, який забезпечить соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам похилого віку та людям з інвалідністю. Завдяки цьому вони зможуть жити у комфортних умовах, які фінансуються коштом державного бюджету. Про це йдеться у матеріалі видання "24 Канал".

Фінансування цих послуг залежатиме від індивідуальних потреб кожної людини, що дасть їм змогу отримувати допомогу у зручному для них місці. Це створить можливість для людей, змушених залишити свої будинки через конфлікти, залишатися активними у суспільстві, встановлювати нові зв'язки та ухвалювати самостійні рішення про своє життя.

Щоб отримати ці послуги, необхідно подати заявку до місцевих органів влади. Якщо людина не може зробити це самостійно, їй допоможе соціальний працівник. Фінансування здійснюватиметься з державного бюджету за принципом "гроші йдуть за людиною". Це означає, що кошти надходитимуть на банківську картку, і людина зможе самостійно оплачувати отримані послуги.

Для отримання цих послуг необхідно подати заяву до місцевого органу самоврядування. Якщо людина неспроможна зробити це самостійно, їй допоможе соціальний менеджер. Після укладення договору з постачальником послуг людина починає їх отримувати, а фінансування на оплату надається Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Органи місцевої влади повинні призначити відповідальних співробітників для реалізації проєкту та провести оцінку потреб людей, які потребують цих послуг.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю відповідає за складання списку постачальників послуг та розподіл коштів. Отже, незалежно від місця проживання, люди, які потребують допомоги, зможуть її отримати, а фінансування цих послуг здійснюватиметься з державного бюджету.

Громадам необхідно розвивати інфраструктуру для створення житлових умов, що відповідають новим стандартам. У нових приміщеннях має проживати не більше 30 осіб, забезпечуючи необхідний рівень підтримки замість великих установ, в яких розміщуються сотні людей.

Мінсоцполітики звертатиме увагу міжнародних партнерів на цей проєкт, щоб вони могли допомогти у створенні відповідного житла.

Експериментальний проєкт має такі цілі:

залучення як комунальних, і приватних постачальників до надання соціальних послуг;

забезпечення соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для ВПО похилого віку та осіб з інвалідністю, які втратили житло або проживають у зонах бойових дій;

надання можливості ВПО похилого віку та особам з інвалідністю самостійно обирати постачальників соціальних послуг та розраховуватися за них;

забезпечення надання послуг відповідно до договору та індивідуального плану.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати менше ніж 10 340,35 грн, отримають додаткові кошти до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.