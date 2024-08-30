Индексация зарплаты в 2024 году: как и когда могут повысить выплаты

По словам бухгалтера Любови Тимченко, индексацию заработной платы сотрудников обязаны проводить все предприятия, учреждения и организации.

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В 2024 году в Украине будет снова начисляться индексация заработной платы. Об этом сообщила бухгалтер Любовь Тимченко в комментарии изданию "Факты ICTV".

По информации Тимченко, в соответствии с Постановлением №1078, принятом 17 июля 2023 года, индексация заработной платы должна осуществляться всеми предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их формы собственности. Это касается также физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые нанимают работников.

Если работодатель не проведет индексацию заработной платы сотрудников в установленный срок, он может быть привлечен к ответственности:

финансовой – штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника;

административной – взыскание от 510 до 1 700 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – от 1 700 до 5 100 грн в отношении: несовершеннолетнего, беременной женщины, родителя-одиночки, родителя, воспитывающего ребенка до 14 лет, родителя, воспитывающего ребенка-инвалида.

"Такие штрафы налагаются, как правило, на директора, главного бухгалтера или ФЛП", – подчеркивает эксперт.

Согласно закону о государственном бюджете, принятому в 2023 году, действие Закона об индексации было приостановлено. В результате работодатели не обязаны были начислять и выплачивать индексацию своим сотрудникам.

Однако госбюджет-2024 уже не предусматривает приостановку действия Закона об индексации. А значит, работодатели снова будут должны индексировать зарплату своим сотрудникам.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

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