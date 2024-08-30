Індексація зарплати у 2024 році: як і коли можуть підвищити виплати

За словами бухгалтера Любові Тимченко, індексацію заробітної плати співробітників зобов'язані проводити всі підприємства, установи та організації.

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У 2024 році в Україні буде знову нараховуватися індексація заробітної плати. Про це повідомила бухгалтер Любов Тимченко в коментарі виданню "Факти ICTV".

За інформацією Тимченка, згідно з Постановою №1078, ухваленою 17 липня 2023 року, індексація заробітної плати має здійснюватися всіма підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їхньої форми власності. Це стосується також фізичних осіб-підприємців (ФОП), які наймають працівників.

Якщо роботодавець не проведе індексацію заробітної плати співробітників у встановлений строк, його може бути притягнуто до відповідальності:

фінансової — штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;

адміністративної — стягнення від 510 до 1 700 грн, а в разі повторного порушення протягом року — від 1 700 до 5 100 грн щодо: неповнолітнього, вагітної жінки, батька-одинака, батька, який виховує дитину до 14 років, батька, який виховує дитину-інваліда.

"Такі штрафи накладаються, як правило, на директора, головного бухгалтера або ФОП", — наголошує експерт.

Відповідно до закону про державний бюджет, ухваленого у 2023 році, дію Закону про індексацію було призупинено. У результаті роботодавці не зобов'язані були нараховувати і виплачувати індексацію своїм співробітникам.

Однак держбюджет-2024 вже не передбачає призупинення дії Закону про індексацію. А отже, роботодавці знову повинні будуть індексувати зарплату своїм співробітникам.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

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