Індексація зарплати у 2024 році: як і коли можуть підвищити виплати
За словами бухгалтера Любові Тимченко, індексацію заробітної плати співробітників зобов'язані проводити всі підприємства, установи та організації.
У 2024 році в Україні буде знову нараховуватися індексація заробітної плати. Про це повідомила бухгалтер Любов Тимченко в коментарі виданню "Факти ICTV".
За інформацією Тимченка, згідно з Постановою №1078, ухваленою 17 липня 2023 року, індексація заробітної плати має здійснюватися всіма підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їхньої форми власності. Це стосується також фізичних осіб-підприємців (ФОП), які наймають працівників.
Якщо роботодавець не проведе індексацію заробітної плати співробітників у встановлений строк, його може бути притягнуто до відповідальності:
- фінансової — штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;
- адміністративної — стягнення від 510 до 1 700 грн, а в разі повторного порушення протягом року — від 1 700 до 5 100 грн щодо: неповнолітнього, вагітної жінки, батька-одинака, батька, який виховує дитину до 14 років, батька, який виховує дитину-інваліда.
"Такі штрафи накладаються, як правило, на директора, головного бухгалтера або ФОП", — наголошує експерт.
Відповідно до закону про державний бюджет, ухваленого у 2023 році, дію Закону про індексацію було призупинено. У результаті роботодавці не зобов'язані були нараховувати і виплачувати індексацію своїм співробітникам.
Однак держбюджет-2024 вже не передбачає призупинення дії Закону про індексацію. А отже, роботодавці знову повинні будуть індексувати зарплату своїм співробітникам.
Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.
Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.