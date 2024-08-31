Нужен стаж: как заработная плата влияет на размер пенсии и на какие выплаты рассчитывать ФОПам
Как рассчитать пенсию и за какой период работы будут учитывать зарплату? Юристы предоставили формулу и рассказали детали вычисления пенсий в Украине.
С января 2004 года законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" введено понятие "страховой стаж", который и является "пенсионным" и исчисляется с целью определения и назначения пенсии. Наличие этого стажа прямо связано с уплатой страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы, и в размерах пропорционально уплаченным взносам. На размер пенсии влияют несколько параметров, среди которых и продолжительность страхового стажа. Фокус узнал, как самостоятельно рассчитать размер своей пенсии.
Что такое страховой стаж и какой период нужен для исчисления пенсии
Пенсии в Украине исчисляются по установленным нормам в процентах к среднемесячному заработку, который имели граждане перед обращением за пенсией.
Как пояснила Фокусу адвокат АО "Фомин и партнеры" Юлия Степаненко, среднемесячный заработок для исчисления пенсий берется за любые 60 календарных месяцев работы подряд в течение всей трудовой деятельности независимо от перерывов в работе и за период работы, начиная с 1 июля 2003 года до момента обращения за пенсией.
"Заработок за период работы до 1 июля 2003 года учитывается на основании документов о начисленной заработной плате (выплаты, доход), а за период работы с 1 июля 2003 года — по данным персонифицированного учета сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования", — добавила адвокат.
Справку об имеющемся страховом стаже с ноября 2021 года можно получить в приложении "Дія"
Она подчеркнула, что пенсии в случае неполного стажа работы назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу.
"Для того, чтобы человеку, в том числе ФЛП, был зачислен страховой стаж за месяц, последний должен уплатить минимальный взнос ЕСВ (Единый социальный взнос — обязательные отчисления на общегосударственное социальное страхование) — 1760 грн. за такой месяц. В этом случае пенсия также будет минимальная — 2 361 грн", — пояснила Юлия Степаненко.
Узнать свой страховой стаж можно в личном кабинете на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины несколькими способами:
- с использованием квалифицированной электронной подписи;
- с использованием данных для входа, полученных в территориальном органе Пенсионного фонда Украины.
Также можно обратиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.Важно
А справку об имеющемся страховом стаже с ноября 2021 года можно получить в приложении "Дія".
Для этого необходимо:
- выбрать раздел "Услуги";
- перейти в "Справки";
- выбрать необходимую справку (ОК-5 или ОК-7);
- нажать кнопку "Заказать".
- Через несколько секунд выбранная справка появится в"Дії".
С 1 января 2021 года минимальный страховой стаж для назначения пенсий по возрасту составляет 25 лет и постепенно увеличивается ежегодно до 2028 года на 1 год, отметила Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль". Она добавила, что на размер пенсии влияют три параметра:
- продолжительность страхового стажа;
- отношение его заработной платы в каждом месяце страхового стажа, учитываемого для исчисления пенсии, к средней заработной плате по Украине в каждом из этих месяцев;
- средняя зарплата в стране за последние три года перед обращением за назначением пенсии.
Как определить размер пенсии по возрасту самостоятельно: формула и расшифровка
Формула для расчета пенсии довольно проста: П = Зп * Кс.
П — размер пенсии (в гривнях).
Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со ст. 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", из которой исчисляется пенсия (в гривнах);
Кс — коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со ст. 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Формула для расчета пенсии довольно проста: П = Зп * Кс
Как отметила юрист Юлия Степаненко, неуплата взносов означает отсутствие стажа. И в этом случае даже наличие записи в трудовой книжке основанием для начисления пенсии не является.
Возраст и стаж: какие самые лучшие годы для начисления пенсии
Расчет прост: если стаж в 2024 году составляет от 21 до 31 года, то на пенсию выйти можно выйти в возрасте 63 лет, а если стаж от 15 до 21 года — в 65 лет.
"Стаж ведения предпринимательской деятельности (ФЛП) с применением упрощенной системы налогообложения, а также с применением фиксированного налога включается в стаж для определения права на назначение пенсии", — отметила Юлия Степаненко.
Как влияет стаж ФЛП на пенсию
Как уже отмечалось выше, физическое лицо — предприниматель (ФЛП) с достижением пенсионного возраста тоже имеет право на пенсию. Но ее размер будет зависеть от того, сколько лет у лица страхового стажа и с какого дохода уплачивались пенсионные взносы и ЕСВ, объясняет Анна Даниэль.
"В страховой стаж засчитываются периоды, когда уплачивались взносы в размере не менее минимального. Если уплачивалась меньшая сумма, то в законодательстве есть формула, по которой высчитывается, на сколько дней месяца хватит уплаченной суммы взносов. Поэтому может возникнуть ситуация, при которой за полный отработанный месяц в страховой стаж будет включено всего лишь несколько дней. Если предприниматель платил взносы постоянно, стаж у него будет, а вот какой — зависит от размера уплачиваемых взносов", — добавила она.
В страховой стаж засчитываются периоды, когда уплачивались взносы в размере не менее минимального
На размер пенсии влияет также доход, с которого уплачивались взносы. Чаще всего у ФЛП пенсия минимальная, потому что ЕСВ чаще всего предприниматель платит с минимальной заработной платы.
Для предпринимателей порядок уплаты взносов, формирующих в дальнейшем страховой стаж и размер пенсии, зависит от системы налогообложения. Так, плательщики единого налога имеют право самостоятельно определять размер дохода, с которого они будут уплачивать единый социальный взнос. Но установлены ограничения: он не может быть меньше одной минимальной зарплаты (МЗП) и не больше 15 МЗП. Не уплачивать единый социальный взнос они не имеют права.Важно
ФЛП, которые работают на общей системе налогообложения, уплачивают ЕСВ с чистого дохода, но у них также существуют ограничения в пределах между одной МЗП и 15 МЗП в месяц. То есть если чистый доход за месяц больше, чем 15 МЗП, то ЕСВ уплачивается только с 15 МЗП. Если ФЛП работал с доходом, размер которого в месяц больше минимальной зарплаты, то и пенсия может быть больше минимальной.
"Но следует также учитывать, что все сведения о стаже и доходе, который будет учитываться при начислении пенсии, за период, когда представлены отчеты, можно посмотреть уже сейчас на сайте Пенсионного фонда в своем электронном кабинете, пройдя необходимую регистрацию", — пояснила адвокат Анна Даниэль.