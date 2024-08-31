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Нужен стаж: как заработная плата влияет на размер пенсии и на какие выплаты рассчитывать ФОПам

Какой период берется для исчисления пенсии
Фото: Getty Images | Юристы рассказали, какой период берется для исчисления пенсии

Как рассчитать пенсию и за какой период работы будут учитывать зарплату? Юристы предоставили формулу и рассказали детали вычисления пенсий в Украине.

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С января 2004 года законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" введено понятие "страховой стаж", который и является "пенсионным" и исчисляется с целью определения и назначения пенсии. Наличие этого стажа прямо связано с уплатой страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы, и в размерах пропорционально уплаченным взносам. На размер пенсии влияют несколько параметров, среди которых и продолжительность страхового стажа. Фокус узнал, как самостоятельно рассчитать размер своей пенсии.

Что такое страховой стаж и какой период нужен для исчисления пенсии

Пенсии в Украине исчисляются по установленным нормам в процентах к среднемесячному заработку, который имели граждане перед обращением за пенсией.

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Пенсии в Украине исчисляются по установленным нормам в процентах к среднемесячному заработку, который имели граждане перед обращением за пенсией
Фото: УНИАН

Как пояснила Фокусу адвокат АО "Фомин и партнеры" Юлия Степаненко, среднемесячный заработок для исчисления пенсий берется за любые 60 календарных месяцев работы подряд в течение всей трудовой деятельности независимо от перерывов в работе и за период работы, начиная с 1 июля 2003 года до момента обращения за пенсией.

"Заработок за период работы до 1 июля 2003 года учитывается на основании документов о начисленной заработной плате (выплаты, доход), а за период работы с 1 июля 2003 года — по данным персонифицированного учета сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования", — добавила адвокат.

Справку об имеющемся страховом стаже с ноября 2021 года можно получить в приложении "Дія"

Она подчеркнула, что пенсии в случае неполного стажа работы назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу.

"Для того, чтобы человеку, в том числе ФЛП, был зачислен страховой стаж за месяц, последний должен уплатить минимальный взнос ЕСВ (Единый социальный взнос — обязательные отчисления на общегосударственное социальное страхование) — 1760 грн. за такой месяц. В этом случае пенсия также будет минимальная — 2 361 грн", — пояснила Юлия Степаненко.

Узнать свой страховой стаж можно в личном кабинете на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины несколькими способами:

Также можно обратиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

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А справку об имеющемся страховом стаже с ноября 2021 года можно получить в приложении "Дія".

Для этого необходимо:

  • выбрать раздел "Услуги";
  • перейти в "Справки";
  • выбрать необходимую справку (ОК-5 или ОК-7);
  • нажать кнопку "Заказать".
  • Через несколько секунд выбранная справка появится в"Дії".

С 1 января 2021 года минимальный страховой стаж для назначения пенсий по возрасту составляет 25 лет и постепенно увеличивается ежегодно до 2028 года на 1 год, отметила Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль". Она добавила, что на размер пенсии влияют три параметра:

  • продолжительность страхового стажа;
  • отношение его заработной платы в каждом месяце страхового стажа, учитываемого для исчисления пенсии, к средней заработной плате по Украине в каждом из этих месяцев;
  • средняя зарплата в стране за последние три года перед обращением за назначением пенсии.
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С 2021 года минимальный страховой стаж для назначения пенсий по возрасту составляет 25 лет и постепенно увеличивается ежегодно до 2028 года на 1 год
Фото: pixabay.com

Как определить размер пенсии по возрасту самостоятельно: формула и расшифровка

Формула для расчета пенсии довольно проста: П = Зп * Кс.

П — размер пенсии (в гривнях).

Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со ст. 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", из которой исчисляется пенсия (в гривнах);

Кс — коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со ст. 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Формула для расчета пенсии довольно проста: П = Зп * Кс

Как отметила юрист Юлия Степаненко, неуплата взносов означает отсутствие стажа. И в этом случае даже наличие записи в трудовой книжке основанием для начисления пенсии не является.

Возраст и стаж: какие самые лучшие годы для начисления пенсии

Расчет прост: если стаж в 2024 году составляет от 21 до 31 года, то на пенсию выйти можно выйти в возрасте 63 лет, а если стаж от 15 до 21 года — в 65 лет.

"Стаж ведения предпринимательской деятельности (ФЛП) с применением упрощенной системы налогообложения, а также с применением фиксированного налога включается в стаж для определения права на назначение пенсии", — отметила Юлия Степаненко.

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ФЛП по достижению пенсионного возраста тоже имеет право на пенсию
Фото: Pexels

Как влияет стаж ФЛП на пенсию

Как уже отмечалось выше, физическое лицо — предприниматель (ФЛП) с достижением пенсионного возраста тоже имеет право на пенсию. Но ее размер будет зависеть от того, сколько лет у лица страхового стажа и с какого дохода уплачивались пенсионные взносы и ЕСВ, объясняет Анна Даниэль.

"В страховой стаж засчитываются периоды, когда уплачивались взносы в размере не менее минимального. Если уплачивалась меньшая сумма, то в законодательстве есть формула, по которой высчитывается, на сколько дней месяца хватит уплаченной суммы взносов. Поэтому может возникнуть ситуация, при которой за полный отработанный месяц в страховой стаж будет включено всего лишь несколько дней. Если предприниматель платил взносы постоянно, стаж у него будет, а вот какой — зависит от размера уплачиваемых взносов", — добавила она.

В страховой стаж засчитываются периоды, когда уплачивались взносы в размере не менее минимального

На размер пенсии влияет также доход, с которого уплачивались взносы. Чаще всего у ФЛП пенсия минимальная, потому что ЕСВ чаще всего предприниматель платит с минимальной заработной платы.

Для предпринимателей порядок уплаты взносов, формирующих в дальнейшем страховой стаж и размер пенсии, зависит от системы налогообложения. Так, плательщики единого налога имеют право самостоятельно определять размер дохода, с которого они будут уплачивать единый социальный взнос. Но установлены ограничения: он не может быть меньше одной минимальной зарплаты (МЗП) и не больше 15 МЗП. Не уплачивать единый социальный взнос они не имеют права.

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ФЛП, которые работают на общей системе налогообложения, уплачивают ЕСВ с чистого дохода, но у них также существуют ограничения в пределах между одной МЗП и 15 МЗП в месяц. То есть если чистый доход за месяц больше, чем 15 МЗП, то ЕСВ уплачивается только с 15 МЗП. Если ФЛП работал с доходом, размер которого в месяц больше минимальной зарплаты, то и пенсия может быть больше минимальной.

"Но следует также учитывать, что все сведения о стаже и доходе, который будет учитываться при начислении пенсии, за период, когда представлены отчеты, можно посмотреть уже сейчас на сайте Пенсионного фонда в своем электронном кабинете, пройдя необходимую регистрацию", — пояснила адвокат Анна Даниэль.