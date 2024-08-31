Як розрахувати пенсію і за який період роботи будуть враховувати зарплату? Юристи надали формулу та розповіли деталі обчислення пенсій в Україні.

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Від січня 2004 року законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" запроваджено поняття "страховий стаж", який і є "пенсійним" та обчислюється з метою визначення і призначення пенсії. Наявність цього стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам. На розмір пенсії впливають декілька параметрів, серед яких і тривалість страхового стажу. Фокус дізнався, як самостійно розрахувати розмір своєї пенсії.

Що таке страховий стаж і який період потрібен для обчислення пенсії

Пенсії в Україні обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, який мали громадяни перед зверненням по пенсію.

Пенсії в Україні обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, який мали громадяни перед зверненням по пенсію Фото: УНІАН

Як пояснила Фокусу адвокатка АО "Фомін і партнери" Юлія Степаненко, середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період роботи, починаючи з 1 липня 2003 року до моменту звернення за пенсією.

"Заробіток за період роботи до 1 липня 2003 року враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату (виплати, дохід), а за період роботи з 1 липня 2003 року — за даними персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування", — додала адвокатка.

Довідку про наявний страховий стаж з листопада 2021 року можна отримати у застосунку "Дія"

Вона наголосила, що пенсії у разі неповного стажу роботи призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажу.

"Для того, щоб людині, у тому числі ФОП, було зараховано страховий стаж за місяць, останній має сплатити мінімальний внесок ЄСВ (Єдиний соціальний внесок — обов'язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування) — 1760 грн. за такий місяць. У цьому випадку пенсія також буде мінімальна — 2 361 грн", — пояснила Юлія Степаненко.

Дізнатися свій страховий стаж можна в особистому кабінеті на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України декількома способами:

з використання кваліфікованого електронного підпису;

з використанням даних для входу, отриманих в територіальному органі Пенсійного фонду України.

Також можна звернутися особисто до територіального органу Пенсійного фонду України.

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А довідку про наявний страховий стаж з листопада 2021 року можна отримати у застосунку "Дія".

Для цього необхідно:

обрати розділ "Послуги";

перейти до "Довідки";

вибрати необхідну довідку (ОК-5 або ОК-7);

натиснути кнопку "Замовити".

За кілька секунд обрана довідка з’явиться у "Дії".

Від 1 січня 2021 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсій за віком становить 25 років і поступово збільшується щороку до 2028 року на 1 рік, зауважила Анна Даніель, адвокатка, кандидатка юридичних наук, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель". Вона додала, що на розмір пенсії впливають три параметри:

тривалість страхового стажу;

відношення його заробітної плати в кожному місяці страхового стажу, що враховується для обчислення пенсії, до середньої заробітної плати по Україні в кожному з цих місяців;

середня зарплата в країні за останні три роки перед зверненням за призначенням пенсії.

Від 2021 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсій за віком становить 25 років і поступово збільшується щороку до 2028 року на 1 рік Фото: pixabay.com

Як визначити розмір пенсії за віком самостійно: формула і розшифровка

Формула для розрахунку пенсії доволі проста: П = Зп * Кс.

П – розмір пенсії (у гривнях).

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до ст. 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з якої обчислюється пенсія (у гривнях);

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст. 25 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Формула для розрахунку пенсії доволі проста: П = Зп * Кс

Як зазначила юристка Юлія Степаненко, несплата внесків означає відсутність стажу. І у цьому випадку навіть наявність запису у трудовій книжці підставою для нарахування пенсії не є.

Вік і стаж: які найкращі роки для нарахування пенсії

Розрахунок простий: якщо стаж у 2024 році становить від 21 до 31 року, то на пенсію вийти можна вийти у віці 63 років, а якщо стаж від 15 до 21 року – у 65 років.

"Стаж ведення підприємницької діяльності (ФОП) із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку включається до стажу для визначення права на призначення пенсії", — зауважила Юлія Степаненко.

ФОП із досягненням пенсійного віку теж має право на пенсію Фото: Pexels

Як впливає стаж ФОП на пенсію

Як вже зазначалося вище, фізична особа — підприємець (ФОП) із досягненням пенсійного віку теж має право на пенсію. Але її розмір залежатиме від того, скільки років у особи страхового стажу і з якого доходу сплачувалися пенсійні внески та ЄСВ, пояснює Анна Даніель.

"До страхового стажу зараховуються періоди, коли сплачувалися внески в розмірі не менше мінімального. Якщо сплачувалася менша сума, то в законодавстві є формула, за якою вираховується, на скільки днів місяця вистачить сплаченої суми внесків. Тому може виникнути ситуація, за якої за повний відпрацьований місяць до страхового стажу буде включено всього лише кілька днів. Якщо підприємець сплачував внески постійно, стаж у нього буде, а ось який — залежить від розміру сплачуваних внесків", — додала вона.

До страхового стажу зараховуються періоди, коли сплачувалися внески в розмірі не менше мінімального

На розмір пенсії впливає також дохід, з якого сплачувалися внески. Найчастіше у ФОП пенсія мінімальна, бо ЄСВ найчастіше підприємець платить з мінімальної заробітної плати.

Для підприємців порядок сплати внесків, що формують у подальшому страховий стаж і розмір пенсії, залежить від системи оподаткування. Так, платники єдиного податку мають право самостійно визначати розмір доходу, з якого вони будуть сплачувати єдиний соціальний внесок. Але встановлені обмеження: він не може бути менший за одну мінімальну зарплату (МЗП) і не більший за 15 МЗП. Не сплачувати єдиний соціальний внесок вони не мають права.

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ФОП, які працюють на загальній системі оподаткування, сплачують ЄСВ з чистого доходу, але у них також існують обмеження в межах між однією МЗП і 15 МЗП на місяць. Тобто якщо чистий дохід за місяць більший, ніж 15 МЗП, то ЄСВ сплачується тільки з 15 МЗП. Якщо ФОП працював з прибутком, розмір якого в місяць більше мінімальної зарплати, то і пенсія може бути більша за мінімальну.

"Але слід також враховувати, що всі відомості про стаж і дохід, який враховуватиметься під час нарахування пенсії, за період, коли представлені звіти, можна подивитися вже зараз на сайті Пенсійного фонду у своєму електронному кабінеті, пройшовши необхідну реєстрацію", — пояснила адвокатка Анна Даніель.