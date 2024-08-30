Пенсії в Україні: де можна отримати найвищі виплати

За даними ПФУ, середня пенсія в Україні становила 5 816,62 гривні.

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Більшість пенсіонерів в Україні отримує пенсію за віком, але розмір цих виплат різниться залежно від регіону. У результаті деякі українці отримують істотно більші суми, ніж інші. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Найвищі пенсії в Україні отримують жителі Києва, де середній розмір пенсії становить 7 940 гривень. Також значні виплати відзначені в Рівненській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

Станом на 1 липня середній розмір пенсії в Україні становив 5 816,62 гривні. Водночас пенсіонери, які продовжують працювати, отримували в середньому 6 216,20 гривні.

Таким чином, виплати розподілилися таким чином:

Рівненська область: 7 255 гривень;

Донецька область: 7 138 гривень;

Луганська область: 6 679 гривень;

Дніпропетровська область: 6 402 гривень.

У Тернопільській області середній розмір пенсій є найнижчим в Україні і становить 4 436 гривень. Трохи вищі ці виплати в Чернівецькій області — 4 639 гривень, а жителі Закарпатської області отримують у середньому 4 667 гривень.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.