Мінімальна пенсія в Україні: які виплати можна отримати у вересні

Пенсіонери від 70 років, які мають повний стаж мають отримувати щонайменше 2 980 гривень.

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З 1 січня мінімальна пенсія в Україні становила 2 361 гривню, але в березні вона збільшилася. Про це йдеться у пресслужбі ПФУ.

Уряд визначив мінімальні розміри пенсій для різних категорій пенсіонерів. Розмір виплат залежить від віку, стажу роботи та наявності інвалідності у громадян.

Зокрема, пенсіонери від 70 років, які мають повний стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), мають отримувати щонайменше 2 980 гривень. Для решти пенсіонерів встановлено такі мінімальні розміри виплат:

2 980 гривень надають громадянам з інвалідністю I групи незалежно від віку та стажу;

3 240 гривень отримують пенсіонери віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;

3 370 гривень надається людям від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років;

3 370 гривень — для осіб від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 30/35 років;

2 725 гривень — для пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу).

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.