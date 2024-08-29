Минимальная пенсия в Украине: какие выплаты можно получить в сентябре

Пенсионеры старше 70 лет, которые имеют полный стаж должны содержать по меньшей мере 2 980 гривен.

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С 1 января минимальная пенсия в Украине составляла 2 361 гривну, но в марте она увеличилась. Об этом говорится в пресс-службе ПФУ.

Правительство определило минимальные размеры пенсий для различных категорий пенсионеров. Размер выплат зависит от возраста, стажа работы и наличия инвалидности у граждан.

В частности, пенсионеры старше 70 лет, имеющие полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), должны получать не менее 2 980 гривен. Для остальных пенсионеров установлены следующие минимальные размеры выплат:

2 980 гривен предоставляют гражданам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа;

3 240 гривен получают пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет, имеющие полный страховой стаж 30/35 лет;

3 370 гривен предоставляется людям от 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет;

3 370 гривен — для лиц старше 65 лет, не работающих и имеющих полный страховой стаж — 30/35 лет;

2 725 гривен — для неработающих пенсионеров (независимо от стажа).

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.