Пенсионеры могут получить доплаты и социальную помощь: какие надбавки доступны в сентябре

Лица, достигших пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут получить временную государственную помощь от государства.

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Пенсионеры в Украине могут получать дополнительные выплаты, которые зависят от их трудового стажа, состояния здоровья и других обстоятельств. Однако не все смогут получить эти выплаты. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Пенсионеры, которые живут одни, старше 80 лет и нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья, имеют возможность получить ежемесячную доплату к своей пенсии. Для оформления этой доплаты необходимо обратиться в соответствующие органы с заявлением и необходимыми документами.

Доплата по уходу составляет 40% от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2024 году эта сумма составляет 944 гривны, так как прожиточный минимум равен 2361 гривне.

Пенсионеры, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, могут получить дополнительную помощь от ООН. Эта выплата начисляется автоматически при следующих условиях:

проживание в потенциальных или активных зонах боевых действий;

отсутствие выплат для ВПЛ и помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Люди, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа для получения пенсии, могут воспользоваться временной государственной поддержкой.

Для этого необходимо подать заявление и необходимые документы в орган социальной защиты населения по месту жительства. В условиях военного положения и в течение месяца после его завершения выплата этого пособия продолжается, даже если получатель пропустил срок его просмотра.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.