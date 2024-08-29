Пенсіонери можуть отримати доплати та соціальну допомогу: які надбавки доступні у вересні

Особи, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть отримати тимчасову державну допомогу від держави.

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Пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткові виплати, які залежать від їхнього трудового стажу, стану здоров'я та інших обставин. Однак не всі зможуть отримати ці виплати. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Пенсіонери, які живуть самі, старші за 80 років і потребують постійного догляду за станом здоров'я, мають можливість отримати щомісячну доплату до своєї пенсії. Для оформлення цієї доплати необхідно звернутися до відповідних органів із заявою та необхідними документами.

Доплата по догляду становить 40% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2024 році ця сума становить 944 гривні, оскільки прожитковий мінімум дорівнює 2361 гривні.

Пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, можуть отримати додаткову допомогу від ООН. Ця виплата нараховується автоматично за таких умов:

проживання в потенційних або активних зонах бойових дій;

відсутність виплат для ВПО і допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Люди, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу для отримання пенсії, можуть скористатися тимчасовою державною підтримкою.

Для цього необхідно подати заяву та необхідні документи до органу соціального захисту населення за місцем проживання. В умовах воєнного стану та протягом місяця після його завершення виплата цієї допомоги триває, навіть якщо одержувач пропустив строк її перегляду.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.