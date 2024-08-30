Пенсии в Украине: где можно получить самые высокие выплаты

По данным ПФУ, средняя пенсия в Украине составляет 5 816,62 гривны.

Related video

Большинство пенсионеров в Украине получает пенсию по возрасту, но размер этих выплат различается в зависимости от региона. В результате некоторые украинцы получают существенно большие суммы, чем другие. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Наивысшие пенсии в Украине получают жители Киева, где средний размер пенсии составляет 7 940 гривен. Также значительные выплаты отмечены в Ровенской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

По состоянию на 1 июля средний размер пенсии в Украине составил 5 816,62 гривны. В то же время пенсионеры, продолжающие трудиться, получали в среднем 6 216,20 гривны.

Таким образом, выплаты распределились следующим образом:

Ровненская область: 7 255 гривен;

Донецкая область: 7 138 гривен;

Луганская область: 6 679 гривен;

Днепропетровская область: 6 402 гривен.

В Тернопольской области средний размер пенсий является самым низким в Украине и составляет 4 436 гривен. Немного выше эти выплаты в Черновицкой области – 4 639 гривен, а жители Закарпатской области получают в среднем 4 667 гривен.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.