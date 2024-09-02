Треть ФЛП закрывается в первый год работы, — Опендатабот (инфографика)

Рекордной стала доля женщин среди новоиспеченных бизнесменов — 60%.

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В течение первых восьми месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 194 тысячи новых ФЛП, в то время как закрылись чуть более 120 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Опендатабот.

Отмечается, что с начала года зарегистрировано 193 192 новых ФЛП, что превышает количество открытых дел за аналогичный период до начала полномасштабной войны — тогда было открыто 186 144 новых бизнеса.

За этот же период закрылись чуть более 120 тысяч ФЛП, и более одной трети новых бизнесов прекращают свою деятельность в первый год работы.

В сообщении отмечается, что рекордная доля женщин среди вновь зарегистрированных предпринимателей составила 60%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель равнялся 55,6%, а в первый год полномасштабной войны — 47%.

На данный момент количество новых дел в 1,6 раза превышает число закрытых. Медианный срок деятельности ФЛП, которые были закрыты в этом году, составляет 2 года и 7 месяцев.

Каждый 3 ФОП закрывается в первый год работы

Наибольшее количество новых предприятий было зарегистрировано в столице — 26 303, что составляет 13,6% от общего числа новых ФЛП в этом году. Активное открытие бизнеса также наблюдается в Днепропетровской области (18 025), Львовской области (14 459), Киевской области (14 428) и Харьковской области (12 954).

Сообщается, что треть новых дел открывается в сфере торговли, а ИТ-сектор привлекает 7,6% новых предпринимателей. Замыкает тройку наиболее востребованных направлений для новых дел предоставление индивидуальных услуг (7%). В 2023 году среди лидеров были кафе и рестораны, то в этом году их вытеснило предоставление информационных услуг.

Напомним, пенсионеры, которым более 80 лет и которые получают пенсию по возрасту, живут одни и нуждаются в постороннем уходе, могут рассчитывать на доплату. Ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и составляет 944 гривны.

Ранее сообщалось, что многодетные матери могут досрочно выйти на пенсию по возрасту в 50 лет. Это касается тех, кто родил пятерых и более детей.