Третина ФОПів закривається в перший рік роботи, — Опендатабот (інфографіка)

Рекордною стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів — 60%.

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Протягом перших восьми місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 194 тисячі нових ФОПів, у той час як закрилися трохи понад 120 тисяч. Про це повідомляє пресслужба Опендатабот.

Зазначається, що від початку року зареєстровано 193 192 нових ФОПів, що перевищує кількість відкритих справ за аналогічний період до початку повномасштабної війни — тоді було відкрито 186 144 нових бізнеси.

За цей самий період закрилися трохи більше ніж 120 тисяч ФОПів, і більше однієї третини нових бізнесів припиняють свою діяльність у перший рік роботи.

У повідомленні зазначається, що рекордна частка жінок серед новозареєстрованих підприємців становила 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник дорівнював 55,6%, а в перший рік повномасштабної війни — 47%.

Наразі кількість нових справ у 1,6 раза перевищує кількість закритих. Медіанний термін діяльності ФОП, які були закриті цього року, становить 2 роки і 7 місяців.

Кожен 3 ФОП закривається в перший рік роботи

Найбільшу кількість нових підприємств було зареєстровано в столиці — 26 303, що становить 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цього року. Активне відкриття бізнесу також спостерігається в Дніпропетровській області (18 025), Львівській області (14 459), Київській області (14 428) та Харківській області (12 954).

Повідомляється, що третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор приваблює 7,6% нових підприємців. Замикає трійку найбільш затребуваних напрямів для нових справ надання індивідуальних послуг (7%). У 2023 році серед лідерів були кафе та ресторани, то цього року їх витіснило надання інформаційних послуг.

Нагадаємо, пенсіонери, яким понад 80 років і які отримують пенсію за віком, живуть самі та потребують стороннього догляду, можуть розраховувати на доплату. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 944 гривні.

Раніше повідомлялося, що багатодітні матері можуть достроково вийти на пенсію за віком у 50 років. Це стосується тих, хто народив п'ятьох і більше дітей.