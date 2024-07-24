Багатодітні можуть достроково вийти на пенсію: названо умови

Крім дострокового виходу на заслужений відпочинок, багатодітні матері мають право на надбавку — пенсію за особливі заслуги перед Україною. Розмір доплати становить від 35 до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та залежить від кількості дітей.

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Багатодітні матері, які народили пʼятьох та більше дітей, можуть достроково вийти на пенсію за віком. Зокрема це можливо після досягнення 50 років та за наявності 15 років страхового стажу. Детальніше про це розповіло видання NV.

Хто може достроково вийти на пенсію за віком

Згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на призначення дострокової пенсії за віком мають жінки, які народили пʼятьох чи більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. За вибором матері або в разі її відсутності, батьку призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55-річного віку та за наявності стажу не менше ніж 20 років.

До стажу роботи жінки додається час догляду матері, яка не працює, за малолітніми дітьми, проте не довше, ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 1 січня 2004 року. Після цієї дати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до стажу матері, якщо та це робила та отримувала допомогу щодо догляду. З 1 січня 2005 року такий період зараховується до стажу жінки за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для призначення такої дострокової пенсії потрібні наступні документи:

заява;

паспорт;

свідоцтво про шлюб заявника (при зміні прізвища);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудову книжку й інші документи, які підтверджують набутий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

за наявності паспорти дітей.

Надбавка для багатодітних матерів

Згідно з законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", ті, хто народив та виховав до шестирічного віку пʼятьох та більше дітей (враховуються й ті діти, які були усиновлені), мають право на надбавку — пенсія за особливі заслуги перед Україною — в розмірі від 35 до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Точний розмір доплати залежить від кількості дітей.

Право на пенсію за особливі заслуги надається батьку, якщо матір померла, або її позбавили батьківських прав.

Нагадаємо, адвокат Святослав Святюк розповів, що деякі українці мають право на вихід на пенсію за віком на пільгових умовах. Йдеться про працівників, які працювали повний робочий день в особливо шкідливих і важких умовах.

Раніше повідомлялося, що українські пенсіонери отримають додаткові виплати до Дня Незалежності. Її розмір становитиме від 450 до 3 100 гривень, для оформлення потрібно подати відповідну заяву до 1 серпня.