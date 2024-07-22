Військовослужбовці можуть вийти на пенсію раніше 60 років: які умови

За словами експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, ті, хто тривалий час перебував в армії чи в інших силових структурах, мають право на пенсію за вислугу років. Так, деякі види служби можуть зараховуватися у стаж у полуторному, подвійному та потрійному розмірах.

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Українські військовослужбовці можуть вийти на заслужений відпочинок раніше 60-річного віку. Зокрема, вони мають право на пенсію за вислугу років. Детальніше про це розповів експерт видання "На пенсії" Сергій Коробкін.

Згідно із законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", право на пенсію за вислугу років мають військовослужбовці, які тривалий час перебували в армії чи служили в інших силових структурах, зокрема поліції.

Так, пенсію за вислугу років можна отримати:

за наявності 25 років військової вислуги, 20 років у льотчиків та підводників — незалежно від віку;

за наявності щонайменше 25 років загального стажу, з яких календарна вислуга 12 років та 6 місяців, — у 45 років;

20 років вислуги незалежно від загального стажу — в 45 років.

За словами Сергія Коробкіна, окремі види служби можуть зарахуватися у вислугу років у полуторному, подвійному та потрійному розмірах. Так, у потрійному розмірі зараховуються періоди безпосередньої участі в боях.

Нагадаємо, нардепи звернулися до Конституційного суду з проханням підвищити їм пенсійні виплати. Якщо це станеться, то вони отримуватимуть пенсію у 29 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році в Україні зросла середня пенсія на 8% та становить 5 816 гривень. Зокрема, найвищі виплати отримують в Києві, а найнижчі — в Тернопільській області.