В Україні зросла середня пенсія: у яких регіонах виплати найвищі (інфографіка)

Станом на початок липня в Україні проживає понад 10,2 мільйона пенсіонерів. Більшість з них отримують виплати нижчі за 3 тисячі гривень.

Related video

У 2024 році середня пенсія в Україні збільшилася на 8% та становить 5 816 гривень. Тоді як найвищі виплати громадяни після виходу на заслужений відпочинок отримують у Києві, а найнижчі на Тернопільщині. Про це повідомили на сайті Опендатабот.

Згідно з даними ПФУ, станом на початок липня в Україні зафіксовано понад 10,2 мільйона пенсіонерів. З них майже 4,5 мільйона отримують виплати менші за 4 тисячі гривень. Попри це, середній розмір виплат збільшився на 8% та склав 5 816 гривень. Це сталося завдяки індексаціям, проведеним у березні.

Тоді як більшість пенсіонерів отримують виплати нижчі за 3 тисячі гривень. Але частка тих, хто має менш як 4 тисячі гривень, скоротилася з 51% до 43,5% за перше півріччя 2024 року. Середню пенсію в понад 10 тисяч гривень виплачують 1,2 мільйона українців.

У яких регіонах найвищі пенсії

У Києві українці отримують найвищу середню пенсію, її розмір становить 7940,27 гривні. Зокрема, це на 36,5% більше за середню по країні. Найменші виплати мають жителі похилого віку Тернопільської області — 4436,41 гривні, що на 24% менше за середню.

Пересічна пенсія вища за середню у декількох областях — Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Рівненська, Луганська, Запорізька, Київська та місто Київ. На Харківщині виплати тримаються на рівні середніх.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні можуть збільшити розмір мінімальної пенсії на 229 гривень, у результаті вона досягне 2590 гривень. Тоді як максимальні виплати підвищать на 2,2 тисячі до 25,9 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що деякі пенсіонери можуть отримати вікову надбавку. Її розмір залежить від віку та може становити від 300 до 570 гривень.