В Украине выросла средняя пенсия: в каких регионах выплаты самые высокие (инфографика)

По состоянию на начало июля в Украине проживает более 10,2 миллиона пенсионеров. Большинство из них получают выплаты ниже 3 тысяч гривен.

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В 2024 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 8% и составляет 5 816 гривен. Тогда как самые высокие выплаты граждане после выхода на заслуженный отдых получают в Киеве, а самые низкие на Тернопольщине. Об этом сообщили на сайте Опендатабот.

Согласно данным ПФУ, по состоянию на начало июля в Украине зафиксировано более 10,2 миллиона пенсионеров. Из них почти 4,5 миллиона получают выплаты меньше 4 тысяч гривен. Несмотря на это, средний размер выплат увеличился на 8% и составил 5 816 гривен. Это произошло благодаря индексациям, проведенным в марте.

Тогда как большинство пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен. Но доля тех, кто имеет менее 4 тысяч гривен, сократилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года. Среднюю пенсию в более 10 тысяч гривен выплачивают 1,2 миллиона украинцев.

В каких регионах самые высокие пенсии

В Киеве украинцы получают самую высокую среднюю пенсию, ее размер составляет 7940,27 гривны. В частности, это на 36,5% больше средней по стране. Наименьшие выплаты имеют пожилые жители Тернопольской области — 4436,41 гривны, что на 24% меньше средней.

Средняя пенсия выше средней в нескольких областях — Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ровенская, Луганская, Запорожская, Киевская и город Киев. На Харьковщине выплаты держатся на уровне средних.

Напомним, в 2025 году в Украине могут увеличить размер минимальной пенсии на 229 гривен, в результате она достигнет 2590 гривен. Тогда как максимальные выплаты повысят на 2,2 тысячи до 25,9 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что некоторые пенсионеры могут получить возрастную надбавку. Ее размер зависит от возраста и может составлять от 300 до 570 гривен.