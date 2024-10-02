Чи може ФОП перейти з однієї групи на іншу: пояснення юристів

Перейти з однієї групи платника єдиного податку на іншу можна онлайн або офлайн.

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Експерти зазначили, що існує два способи перейти з однієї групи платника єдиного податку на іншу:

онлайн — здійснюється через портал "Дія", шляхом заповнення онлайн-форми та підписання її Дія. Підписом або іншим ЕЦП (КЕП);

офлайн — шляхом подання заяви через ЦНАП.

"Щоб сповістити податкову про внесені зміни до ФОП, змінити групу платника єдиного податку, систему оподаткування, подайте заяву про застосування спрощеної групи оподаткування за формою F/J 0102003 або надішліть скановану заяву через розділ Листування з ДПС", — ідеться в повідомленні.

Для цього можна звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації ФОП, тобто до ДПС. Юристи уточнили, що якщо ви є ФОПом, який переходить з 1-ї або 2-ї групи в 3-ю, необхідно подати декларацію за період роботи в попередній групі в рік переходу. Строк подання декларації — не пізніше 40 днів після завершення останнього кварталу роботи в попередній групі.

У декларації необхідно зазначити суму доходу за період до переходу та суму сплаченого єдиного податку. Юристи зазначили, що для переходу на єдиний податок або зміни групи єдиного податку заяву слід подати в такі строки:

Коли можна перейти на іншу групу оподаткування

Юристи наголосили, що для переходу на єдиний податок або зміни групи єдиного податку заяву необхідно подати у встановлені терміни:

з 1 січня — заяву потрібно подати до 16 грудня;

з 1 квітня — до 16 березня;

з 1 липня — до 15 червня;

з 1 жовтня — до 15 вересня.

Якщо ви переходите із загальної системи оподаткування або іншої групи (ставки) єдиного податку на 3-тю групу зі ставкою 2%, заяву можна подати в будь-який день. Перехід здійснюється з наступного дня після подання заяви.

Як відбувається перехід із загальної системи оподаткування на третю групу 5%

Юристи зазначили, що перехід здійснюється з початку наступного кварталу.

"За 15 календарних днів до початку наступного кварталу потрібно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування з відміткою про перехід, тобто знову ж таки до 16 березня, 15 червня, 15 вересня, 16 грудня", — йдеться в повідомленні.

Якщо під час реєстрації ФОП людина не вказала вибір спрощеної системи в реєстраційній формі, необхідно окремо подати заяву про перехід на спрощену систему. Заяву слід подати у встановлені строки:

для переходу на першу-другу групу єдиного податку заяву подають до кінця місяця, в якому відбулася реєстрація ФОП. На єдиний податок переведуть з першого числа наступного місяця;

для переходу на третю групу 5% заяву слід подати протягом 10 днів з дати реєстрації. На єдиний податок переведуть з дати державної реєстрації;

для переходу на третю групу 2% заяву слід подати протягом 10 днів з дати реєстрації. На єдиний податок переведуть з дати державної реєстрації.

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