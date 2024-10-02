Может ли ФЛП перейти с одной группы на другую: объяснение юристов

Перейти с одной группы плательщика единого налога на другую можно онлайн или офлайн.

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Эксперты отметили, что существует два способа перейти с одной группы плательщика единого налога на другую:

онлайн – осуществляется через портал "Дія", путем заполнения онлайн-формы и подписания ее "Дія. Підписом" или другим ЭЦП (КЭП);

оффлайн – путем подачи заявления через ЦПАУ.

"Чтобы известить налоговую о внесенных изменениях в ФЛП, изменить группу плательщика единого налога, систему налогообложения, подайте заявление о применении упрощенной группы налогообложения по форме — F/J 0102003 или отправьте сканированное заявление через раздел — Переписка с ГНС", – говорится в сообщении.

Для этого можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации ФЛП, то есть в ГНС. Юристы уточнили, что если вы являетесь ФЛП, переходящим из 1-й или 2-й группы в 3-ю, необходимо подать декларацию за период работы в предыдущей группе в год перехода. Срок подачи декларации – не позже 40 дней после завершения последнего квартала работы в предыдущей группе.

В декларации необходимо указать сумму дохода за период до перехода и сумму уплаченного единого налога. Юристы отметили, что для перехода на единый налог или изменения группы единого налога заявление следует подать в следующие сроки:

Когда можно перейти на другую группу налогообложения

Юристы подчеркнули, что для перехода на единый налог или изменения группы единого налога заявление необходимо подать в установленные сроки:

с 1 января – заявление нужно подать до 16 декабря;

с 1 апреля — до 16 марта;

с 1 июля – до 15 июня;

с 1 октября – до 15 сентября.

Если вы переходите с общей системы налогообложения или другой группы (ставки) единого налога на 3-ю группу с ставкой 2%, заявление можно подать в любой день. Переход осуществляется со следующего дня после подачи заявления.

Как происходит переход из общей системы налогообложения на третью группу 5%

Юристы отметили, что переход осуществляется с начала следующего квартала.

"За 15 календарных дней до начала следующего квартала нужно подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения с отметкой о переходе, то есть опять же до 16 марта, 15 июня, 15 сентября, 16 декабря", – говорится в сообщении.

Если при регистрации ФЛП человек не указал выбор упрощенной системы в регистрационной форме, необходимо отдельно подать заявление о переходе на упрощенную систему. Заявление следует подать в установленные сроки:

для перехода на первую–вторую группу единого налога заявление подается до конца месяца, в котором состоялась регистрация ФЛП. На единый налог переведут с первого числа следующего месяца;

для перехода на третью группу 5% заявление следует подать в течение 10 дней с даты регистрации. На единый налог переведут с даты государственной регистрации;

для перехода на третью группу 2% заявление следует подать в течение 10 дней с даты регистрации. На единый налог переведут с даты государственной регистрации.

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