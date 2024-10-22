150 тисяч на бізнес: як молодь може отримати грант на власну справу, деталі процедури

Молодь має шанс отримати два гранти від держави на відкриття власної справи. Перший грант — на 150 тис. грн, водночас не потрібно виконувати умову про створення робочих місць. Другий грант — більший, але вже з певними умовами.

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Українці віком до 25 років мають можливість отримати від держави 150 тис. грн на відкриття власної справи. Щоб скористатись цією можливістю, слід зайти на портал електронних послуг "Дія", підготувати бізнес-план та подати заявку. Про особливі умови для молодих підприємців розповіла перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко, написали на порталі відомства.

Свириденко нагадала громадянам, що можуть втілити у життя бізнес-ідеї, якщо скористаються послугою "Власна справа" на порталі "Дія". Водночас для молодих підприємців є певні особливості, недоступні іншим категоріям громадян. Головна умова для отримання коштів — статус фізичної особи-підприємця (ФОП), пояснила посадовиця.

"Створюємо умови для того, аби молодь могла реалізувати свої бізнес-ідеї. Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес", — ідеться у статті на порталі Мінекономіки.

Відомство також нагадало, що програма "Власний бізнес" триває два роки. Протягом цього часу гроші отримали 20 тис. бізнесів. Загальна сума виплачених грантів — 5 млрд грн.

Власна справа — деталі процедури

Які особливості гранту на власну справу для молоді:

немає вимоги про обов'язкове створення мінімум двох робочих місць;

розмір гранту — 150 тис. грн;

через два роки після отримання можна оформити другий грант на загальних підставах — на 250 тис. грн (з умовою, що будуть робочі місця).

Як податись на програму "Власний бізнес":

ознайомитись з основними деталями програми, завантажити шаблон та приклад бізнес-плану — інформація викладена в однойменному розділі порталу Мінекономіки;

перейти на портал "Дія" і відшукати послугу для підприємців "Грант на власну справу";

авторизуватись, оформити заявку (займає близько 20 хвилин), прикріпити заповнений бізнес-план, підписати електронним ключем;

очікувати відповіді протягом 15 днів — її надасть Державний центр зайнятості;

якщо рішення позитивне, то слід звернутись до Ощадбанку, відкрити рахунок та отримати кошти протягом 20 днів.

На першій сторінці послуги вказано, що наближається термін завершення подання заяв у 2024 році. Дедлайн — 3 листопада. Крім того, зазначено, що підприємці можуть отримати грант у розмірі 250 тис. грн, а жителі Харківської області — 500 тис. грн.

Власна справа - які умови отримання грошей на бізнес через Дію Фото: Скриншот

Зазначимо, у грудні 2023 року Фокус писав про програму "Власний бізнес" і про тенденції, які помітили аналітики у цьому процесі. Зокрема, є перелік топ 5 напрямків, найбільш популярних у відкритті нового бізнесу. На першому місці — торгівля, на другому — переробна промисловість, на третьому — готелі та заклади громадського харчування.

Нагадуємо, наприкінці серпня в Україні почала працювати національна програма кешбеку: в Мінекономіки пояснили, як відбувається процес повернення коштів.