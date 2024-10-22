150 тысяч на бизнес: как молодежь может получить грант на собственное дело, детали процедуры

Молодежь имеет шанс получить два гранта от государства на открытие собственного дела. Первый грант — на 150 тыс. грн, при этом не нужно выполнять условие о создании рабочих мест. Второй грант — больше, но уже с определенными условиями.

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Украинцы в возрасте до 25 лет имеют возможность получить от государства 150 тыс. грн на открытие собственного дела. Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует зайти на портал электронных услуг "Дія", подготовить бизнес-план и подать заявку. Об особых условиях для молодых предпринимателей рассказала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, написали на портале ведомства.

Свириденко напомнила гражданам, что они могут воплотить в жизнь бизнес-идеи, если воспользуются услугой "Собственное дело" на портале "Дія". При этом для молодых предпринимателей есть определенные особенности, недоступные другим категориям граждан. Главное условие для получения денег — статус физического лица-предпринимателя (ФЛП), пояснила чиновница.

"Создаем условия для того, чтобы молодежь могла реализовать свои бизнес-идеи. Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тыс. грн на свой бизнес", — говорится в статье на портале Минэкономики.

Ведомство также напомнило, что программа "Собственный бизнес" длится два года. В течение этого времени деньги получили 20 тыс. бизнесов. Общая сумма выплаченных грантов — 5 млрд грн.

Собственное дело — детали процедуры

Какие особенности гранта на собственное дело для молодежи:

нет требования об обязательном создании минимум двух рабочих мест;

размер гранта — до 150 тыс. грн;

через два года после получения можно оформить второй грант на общих основаниях — на 250 тыс. грн (с условием, что будут рабочие места).

Как податься на программу "Собственный бизнес":

ознакомиться с основными деталями программы, загрузить шаблон и пример бизнес-плана — информация изложена в одноименном разделе портала Минэкономики;

перейти на портал "Дія" и отыскать услугу для предпринимателей "Грант на собственное дело";

авторизоваться, оформить заявку (занимает около 20 минут), прикрепить заполненный бизнес-план, подписать электронным ключом;

ожидать ответа в течение 15 дней — его предоставит Государственный центр занятости;

если решение положительное, то следует обратиться в Ощадбанк, открыть счет и получить средства в течение 20 дней.

На первой странице услуги указано, что приближается срок завершения подачи заявлений в 2024 году. Дедлайн — 3 ноября. Кроме того, указано, что предприниматели могут получить грант в размере 250 тыс. грн, а жители Харьковской области — 500 тыс. грн.

Собственное дело — какие условия получения денег на бизнес через Дію Фото: Скриншот

Отметим, в декабре 2023 года Фокус писал о программе "Собственный бизнес" и о тенденциях, которые заметили аналитики в этом процессе. В частности, есть перечень топ 5 направлений, наиболее популярных при открытии нового бизнеса. На первом месте — торговля, на втором — перерабатывающая промышленность, на третьем — гостиницы и заведения общественного питания.

Напоминаем, в конце августа в Украине начала работать национальная программа кэшбека: в Минэкономики объяснили, как происходит процесс возврата средств.