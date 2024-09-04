Украинцы могут получить до 36 тысяч гривен: как оформить денежную помощь

Жители Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей могут подать заявку на денежную помощь с целью начать или возобновить экономическую деятельность.

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Украинцы в трех регионах имеют возможность получить финансовую поддержку от Эстонского совета по делам беженцев. В рамках программы можно получить до 36 тысяч гривен. Об этом говорится в объявлении организации.

Средства в рамках программы поддержки от представительства Эстонского совета по делам беженцев предназначены для восстановления или начала экономической деятельности.

Получить деньги могут жители следующий областей:

Кировоградская;

Полтавская

Черкасская.

Цель программы заключается в обеспечении доступа к средствам для уязвимых граждан, пострадавших от войны, создании новых источников дохода и поддержке граждан в достижении прожиточного минимума.

Приоритет в праве на помощь будут иметь уязвимые категории граждан. В первую очередь средства предоставят:

неполным семьям — одинокому отцу или матери с детьми до 18 лет;

семьям, состоящим только из пожилых людей;

семьям, в составе которых есть лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

многодетным семьям, семьям с беременными женщинами;

семьям, жилье которых пострадало от российских атак;

семьям, члены которых ранены/погибли из-за боевых действий.

Семьи получат средства для создания новых источников дохода или возобновления разрушенного бизнеса в размере до 36 тыс. гривен.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.