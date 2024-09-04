Українці можуть отримати до 36 тисяч гривень: як оформити грошову допомогу
Жителі Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей можуть подати заявку на грошову допомогу з метою розпочати або відновити економічну діяльність.
Українці в трьох регіонах мають можливість отримати фінансову підтримку від Естонської ради у справах біженців. У рамках програми можна отримати до 36 тисяч гривень. Про це йдеться в оголошенні організації.
Кошти в рамках програми підтримки від представництва Естонської ради у справах біженців призначені для відновлення або початку економічної діяльності.
Отримати гроші можуть жителі наступних областей:
- Кіровоградська;
- Полтавська
- Черкаська.
Мета програми полягає в забезпеченні доступу до коштів для вразливих громадян, які постраждали від війни, створенні нових джерел доходу та підтримці громадян у досягненні прожиткового мінімуму.
Пріоритет у праві на допомогу матимуть вразливі категорії громадян. У першу чергу кошти нададуть:
- неповним сім'ям — самотньому батькові або матері з дітьми до 18 років;
- сім'ям, що складаються тільки з літніх людей;
- сім'ям, у складі яких є особи з інвалідністю або важкими хворобами;
- багатодітним сім'ям, сім'ям із вагітними жінками;
- сім'ям, житло яких постраждало від російських атак;
- сім'ям, члени яких поранені/загинули через бойові дії.
Сім'ї отримають кошти для створення нових джерел доходу або відновлення зруйнованого бізнесу в розмірі до 36 тис. гривень.
Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.
Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.