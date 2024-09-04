Українці можуть отримати до 36 тисяч гривень: як оформити грошову допомогу

Жителі Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей можуть подати заявку на грошову допомогу з метою розпочати або відновити економічну діяльність.

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Українці в трьох регіонах мають можливість отримати фінансову підтримку від Естонської ради у справах біженців. У рамках програми можна отримати до 36 тисяч гривень. Про це йдеться в оголошенні організації.

Кошти в рамках програми підтримки від представництва Естонської ради у справах біженців призначені для відновлення або початку економічної діяльності.

Отримати гроші можуть жителі наступних областей:

Кіровоградська;

Полтавська

Черкаська.

Мета програми полягає в забезпеченні доступу до коштів для вразливих громадян, які постраждали від війни, створенні нових джерел доходу та підтримці громадян у досягненні прожиткового мінімуму.

Пріоритет у праві на допомогу матимуть вразливі категорії громадян. У першу чергу кошти нададуть:

неповним сім'ям — самотньому батькові або матері з дітьми до 18 років;

сім'ям, що складаються тільки з літніх людей;

сім'ям, у складі яких є особи з інвалідністю або важкими хворобами;

багатодітним сім'ям, сім'ям із вагітними жінками;

сім'ям, житло яких постраждало від російських атак;

сім'ям, члени яких поранені/загинули через бойові дії.

Сім'ї отримають кошти для створення нових джерел доходу або відновлення зруйнованого бізнесу в розмірі до 36 тис. гривень.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.