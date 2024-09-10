Что кроется за инициативой создания программы для ЖКУ в смартфоне? Станет ли проще оплачивать коммунальные услуги и решится ли проблема миллиардных долгов? Фокус спросил у экспертов.

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Кабинет министров Украины запускает экспериментальный проект единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Система должна автоматизировать процессы, улучшить учет потребителей и контроль качества услуг, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Фокус поинтересовался у экспертов о перспективах и своевременности такой инновации. Выяснилось, что у граждан есть повод для волнения.

Что обещает правительство пользователям единой платформы ЖКУ

Как пояснил украинский премьер, инновация правительства призвана упростить взаимодействие жителей и поставщиков коммунальных услуг. С введением единой платформы жилищно-коммунальных услуг пользователи, которые будут иметь электронный кабинет в системе, смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, цены и тарифы, результаты рассмотрения своих обращений, а также — заключать или расторгать договоры онлайн.

Правительство имеет целью упростить взаимодействие жителей и поставщиков коммунальных услуг

"Платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными", — сказал премьер.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в свою очередь отмечает, что такая платформа "на начальном этапе — в виде экспериментального проекта" должна стать первым шагом к упорядочению системы предоставления различных услуг, относящихся к сфере ЖКХ, ведь как до полномасштабной войны, так и сейчас, у граждан было много нареканий на работу ЖКХ.

В Украине запускают проект единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Фото: УНІАН

"Непрозрачное ценообразование, несправедливые начисления, искусственные долги, договоры с явным перекосом в пользу поставщика услуг и минимумом обязанностей перед потребителем, проблемы с учетом и крайне низкое качество предоставления услуг, отсутствие какого-либо надлежащего реагирования на жалобы и необходимость устранения нарушений на фоне абсолютно непрозрачной системы жилищно-коммунального хозяйства, большая часть которой работает или как объекты коммунальной собственности, или как частные структуры, это далеко не исчерпывающий перечень справедливых претензий к системе ЖКУ", — отметил

По словам Гетманцева, в 2024 году правительство уже сделало несколько шагов, направленных на упорядочение отдельных отношений в сфере ЖКУ, в частности, продлило действие возложения специальных обязательств по цене на газ для НАК "Нафтогаз Украины"

Он добавил, что в 2024 году правительство уже сделало несколько шагов, направленных на упорядочение отдельных отношений в сфере ЖКУ, в частности, продлило действие возложения специальных обязательств по цене на газ для НАК "Нафтогаз Украины", а также утвердило порядок осуществления перерасчетов за некачественно предоставленные услуги.

Единая платформа ЖКУ будет интегрирована с другими государственными информационными системами Фото: Getty Images

Как будет работать платформа ЖКУ

Каждый пользователь — благодаря регистрации на единой платформе жилищно-коммунальных услуг и собственном электронном кабинете — получит доступ ко всей информации об управителях домов (управляющие компании / ЖЭКи / ОСМД), исполнителей каждой из коммунальных услуг, применяемые ими цены и тарифы. Житель будет иметь возможность получать результаты рассмотрения своих обращений и жалоб, а также онлайн заключить или расторгнуть договор на предоставление услуг.

Каждый пользователь благодаря регистрации на единой платформе ЖКУ и собственному электронному кабинету получит доступ ко всей информации об управителях домов, исполнителях, применяемых ими ценах и тарифах

Также отметим, что единая платформа ЖКУ будет интегрирована с другими государственными информационными системами, что обеспечит обмен данными и их обновление.

"Государство со своей стороны получит удобный инструмент для анализа и контроля ситуации в сфере ЖКУ, а также корректировки своей политики и принятия необходимых регуляторных решений", — пояснил Гетманцев.

Создание ЖКУ в смартфоне — это инструмент для анализа и контроля ситуации в сфере ЖКУ, говорят в правительстве Фото: Pexels

Единая платформа жилищно-коммунальных услуг: что говорят эксперты

Внедряя единую платформу ЖКУ, правительство имеет целью как минимум совершенствование работы ЖКХ, цифровизацию услуг и атоматизацию процессов. Действительно, реформирование жилищно-коммунальной отрасли, которое обсуждают с 2014 года, нужно осуществлять по нескольким направлениям, среди которых: совершенствование системы управления с учетом рыночных отношений, изменение нормативно-правовой базы, финансовая стабилизация отрасли, техническое переоснащение ЖКХ и тому подобное.

Внедряя единую платформу ЖКУ, правительство имеет целью как минимум совершенствование работы ЖКХ, цифровизацию услуг и атоматизацию процессов

Учитывая то, что основными источниками финансирования ЖКХ являются ресурсы государственного и местных бюджетов, физических и юридических лиц за оплату жилищно-коммунальных услуг, инвестиции и кредиты, средства, выделяемые по линии международных финансовых организаций, которые в условиях дефицита бюджета делают значительный вклад в финансирование отрасли, такое решение Кабмина может стать шагом к прозрачности по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, развития коммунальных услуг и установления тарифов на них, привлечения общественности к проведению этих мероприятий.

Основными источниками финансирования ЖКХ являются средства государственного и местных бюджетов Фото: из открытых источников

"Статистические показатели последних лет свидетельствуют о том, что жилищно-коммунальные предприятия остаются стабильно убыточными как в целом по Украине, так и по ее регионам. Среди причин неэффективности функционирования ЖКХ — макроэкономические диспропорции в экономике Украины, недооценка фактора труда. Это проявляется в несоответствии между темпами роста цен на ресурсы и на услуги ЖКХ и уровнем доходов населения… Например, в 2022 году долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составил 40,5 млрд грн… И с этим надо что-то делать…" — комментирует ситуацию Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Среди причин неэффективности функционирования ЖКХ — макроэкономические диспропорции в экономике Украины, недооценка фактора труда. Это проявляется в несоответствии между темпами роста цен на ресурсы и на услуги ЖКХ и уровнем доходов населения

Похожего мнения адвокат, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников.

По его словам, кроме того, что иметь информацию в едином электронном кабинете, доступ к контактам, ценам, тарифам и счетам для оплаты коммунальных услуг и заключения договоров онлайн, что действительно удобно для потребителей, такая платформа становится удобным инструментом для сбора информации о них, в частности, задолженности по оплате коммунальных услуг.

"Необходимость предоставления своих паспортных данных, сведений относительно идентификационного кода, недвижимое имущество еще одним держателям экспериментального реестра, который может быть создан для банального сбора информации о недвижимости украинцев и о совокупной задолженности по уплате коммунальных услуг", — говорит Андрей Шабельников.

Создать единую платформу, которая будет решать все вопросы в ЖКХ, невозможно, считают эксперты

Впрочем, получат ли взамен потребители услуг ЖКХ качественную обратную связь, а сами жилищно-коммунальные хозяйства помощь в решении проблем, в частности с долгами, остается все еще неопределенным, ведь заменить ЖКХ в смартфоне — невозможно.

"Создать единую платформу, которая будет решать все вопросы в ЖКХ, невозможно. Это, как по мне, имитация бурной деятельности. Проблемы в ЖКХ более содержательные. Они настолько системные, что никакая платформа ничего не решит. Я уверен, что эта платформа будет полуполитическим инструментом. Украинцы смогут, например, звонить туда и извещать о тех или иных проблемах, которые есть в ЖКХ. Но принципиально не будет ничего решаться. Эта платформа не решит вопрос некачественных коммунальных услуг, в частности, по теплоснабжению. Их просто невозможно так решить. Все эти реформы ЖКХ, которые нам обещали, которые якобы провели, они как раз и привели к тому, что проблемы в системе ЖКХ решить невозможно. Так же с качеством коммунальных услуг, например, водоснабжения, электроэнергии и тому подобное. Будет существовать такая платформа, будут звонить туда люди со всей страны, но никаких проблем она решать не будет. Это такая себе показуха", — отметил в комментарии Фокусу председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Он назвал программу для ЖКУ в смартфоне удобным способом сбора информации и местом жалоб украинцев на плохие жилищно-коммунальные услуги, но не инструментом для решения этих проблем.

"Государство с 2014-2015 гг. делало все, чтобы отстраниться от проблем жилищно-коммунального хозяйства, перебрасывая их на органы местного самоуправления. При этом забирая у органов местного самоуправления, тех же теплокоммунэнерго, деньги, подняв стоимость газа. Так у теплокоммунэнерго практически не осталось средств на капремонты, восстановление оборудования и тому подобное. Также государство ничего не сделало для того, чтобы заработала система по модернизации многоквартирных домов. На фоне этого создание системы по принятию жалоб не решит глобальных проблем", — сказал эксперт.

Такой сервис, как единая платформа ЖКУ, может быть нужен государству для владения полными сведениями о каждом потребителе, считают эксперты Фото: pexels.com

Поэтому, такой сервис, как единая платформа ЖКУ, может быть нужным государству для владения полными сведениями о каждом потребителе, его персональными данными, недвижимости и вероятной задолженности.

"Это может быть попыткой запуска еще одного процесса обмена данными между реестрами для улучшения их взаимодействия. Возможно, эта сводная информация в дальнейшем будет иметь значительное влияние на формирование основы для новой налоговой политики и поиска путей наполнения бюджета за счет рядовых украинцев. Но на данном этапе остается непонятным, кроется ли за этой инициативой желание упрощения работы жилищно-коммунальных учреждений и оплаты услуг потребителями, или, наоборот, несет в себе новые угрозы и является поводом для беспокойства украинцев", — добавил юрист Андрей Шабельников.