"К вам рано или поздно придут": Рада может ужесточить наказание для должников за коммуналку

Гражданам позволят либо погасить долги, либо они станут бременем при попытке продажи недвижимости.

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У украинцев, которые задолжали за коммунальные услуги, могут возникнуть проблемы при продаже недвижимости или передаче ее в наследство. Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко передает"Хвиля".

По его словам, несмотря на то, что цены на коммунальные услуги в Киеве не повышали, киевляне перестали платить за воду.

"Киев живет в условиях старого тарифа. Если я не ошибаюсь, вода, водоотведение — где-то 35 гривен. Извините, нас слышат сейчас люди, которые в Умани платят по 120 гривен за куб. А есть населенные пункты, где вообще вода выросла кардинально. Киевляне не платят по 37 гривен, а маленький город по 120 — платит", — сказал нардеп.

По его мнению, рано или поздно депутатам придется решать этот вопрос и ужесточать ответственность для должников.

"Даже если вы не заплатили и вам кажется, что вы такой умный, обманули соседей. Я вам гарантирую, все равно по этой обязанности к вам рано или поздно придут. Людям позволят либо погасить долги, либо этот долг будет бременем на квартире. И просто ее надо будет продать, а вы не сможете из-за долга. Необходимо по наследству передать — тоже. И это абсолютно по-честному", — добавил нардеп.

Напомним, что в Украине могут запретить регистрировать авто из-за долгов за коммуналку. Законопроект предусматривает, что при регистрации автомобилей в сервисных центрах МВД будет осуществляться проверка через Единый реестр должников.