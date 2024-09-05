"До вас рано чи пізно прийдуть": Рада може посилити покарання для боржників за комуналку

Громадянам дозволять або погасити борги, або вони стануть тягарем під час спроби продажу нерухомості.

Related video

В українців, які заборгували за комунальні послуги, можуть виникнути проблеми під час продажу нерухомості або передаванні її у спадок. Про це заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, передає "Хвиля".

За його словами, попри те, що ціни на комунальні послуги у Києві не підвищували, кияни перестали платити за воду.

"Київ живе в умовах старого тарифу. Якщо я не помиляюся, вода, водовідведення — десь 35 гривень. Вибачте, нас чують зараз люди, які в Умані платять по 120 гривень за куб. А є населені пункти, де взагалі вода виросла кардинально. Кияни не платять по 37 гривень, а маленьке місто по 120 — платить", — сказав нардеп.

На його думку, рано чи пізно депутатам доведеться вирішувати це питання і посилювати відповідальність для боржників.

"Навіть якщо ви не заплатили і вам здається, що ви такий розумний, обдурили сусідів. Я вам гарантую, все одно за цим обов'язком до вас рано чи пізно прийдуть. Людям дозволять або погасити борги, або цей борг буде тягарем на квартирі. І просто її треба буде продати, а ви не зможете через борг. Необхідно у спадок передати? — також. І це абсолютно по-чесному", — додав нардеп.

Нагадаємо, що в Україні можуть заборонити реєструвати авто через борги за комуналку. Законопроєкт передбачає, що під час реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС здійснюватиметься перевірка через Єдиний реєстр боржників.