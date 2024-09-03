В Україні можуть заборонити реєструвати авто через борги за комуналку: деталі

Якщо в реєстрі виявиться, що у людини є борги за комунальні послуги, їй буде відмовлено в реєстрації транспортного засобу.

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В Україні мають намір запровадити заборону на реєстрацію автомобілів для громадян, які мають заборгованості за комунальними платежами. Основна мета цієї ініціативи — спонукати людей до своєчасного погашення боргів. Про це повідомляють у пояснювальній записці законопроєкту №9363.

Законопроєкт передбачає, що під час реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС здійснюватиметься перевірка через Єдиний реєстр боржників. Якщо в реєстрі виявиться наявність боргів за комунальними платежами, реєстрацію транспортного засобу буде відхилено. Слід зазначити, що цей захід не забороняє придбання автомобілів за дорученням, однак зареєструвати їх на власне ім'я громадяни з боргами не зможуть.

Автори законопроєкту стверджують, що наявні заходи примусового виконання рішень застаріли та потребують оновлення. У пояснювальній записці до документа зазначено, що цифровізація та оптимізація процесів стягнення боргів з майна боржників можуть значно підвищити ефективність системи виконання судових рішень. На думку розробників, ухвалення цього закону допоможе скоротити кількість невиконаних судових рішень, а також рішень інших органів і посадових осіб, а також підвищить дисципліну щодо оплати комунальних послуг.

Цифровізація посідає центральне місце у здійсненні цієї ініціативи. Створення єдиного реєстру боржників, що використовується під час реєстрації автомобілів, стане важливим інструментом для моніторингу заборгованостей громадян. Такий метод автоматизує процес перевірки та унеможливить реєстрацію транспортних засобів для осіб з непогашеними боргами. Це, зокрема, сприятиме збільшенню відповідальності населення за оплату комунальних послуг та дотримання фінансових зобов'язань.

Законопроєкт також зазначає, що його положення не суперечитимуть правам і свободам, забезпеченим Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. У документі акцентується увага на тому, що запроваджені обмеження не носитимуть дискримінаційного характеру, а їхня реалізація здійснюватиметься відповідно до принципу рівності прав і можливостей для всіх громадян.

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