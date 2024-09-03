В Украине могут запретить регистрировать авто из-за долгов за коммуналку: детали

Если в реестре окажется, что у человека есть долги за коммунальные услуги, ему будет отказано в регистрации транспортного средства.

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В Украине намерены ввести запрет на регистрацию автомобилей для граждан, имеющих задолженности по коммунальным платежам. Основная цель этой инициативы — побудить людей к своевременному погашению долгов. Об этом сообщается в объяснительной записке законопроекта №9363.

Законопроект предполагает, что при регистрации автомобилей в сервисных центрах МВД будет осуществляться проверка через Единый реестр должников. Если в реестре обнаружится наличие долгов по коммунальным платежам, регистрация транспортного средства будет отклонена. Следует отметить, что данная мера не запрещает приобретение автомобилей по доверенности, однако зарегистрировать их на собственное имя граждане с долгами не смогут.

Авторы законопроекта утверждают, что существующие меры принудительного исполнения решений устарели и требуют обновления. В пояснительной записке к документу отмечается, что цифровизация и оптимизация процессов взыскания долгов с имущества должников могут значительно повысить эффективность системы исполнения судебных решений. По мнению разработчиков, принятие данного закона поможет сократить число неисполненных судебных решений, а также решений других органов и должностных лиц, а также повысит дисциплину в отношении оплаты коммунальных услуг.

Цифровизация занимает центральное место в осуществлении этой инициативы. Создание единого реестра должников, используемого при регистрации автомобилей, станет важным инструментом для мониторинга задолженностей граждан. Такой метод автоматизирует процесс проверки и исключит возможность регистрации транспортных средств для лиц с непогашенными долгами. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению ответственности населения за оплату коммунальных услуг и соблюдение финансовых обязательств.

Законопроект также указывает, что его положения не будут противоречить правам и свободам, обеспеченным Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. В документе акцентируется внимание на том, что введенные ограничения не будут носить дискриминационного характера, а их реализация будет осуществляться в соответствии с принципом равенства прав и возможностей для всех граждан.

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