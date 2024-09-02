Некоторые украинцы могут не платить за коммуналку: кому доступна льгота

Документы вместе с письменным заявлением необходимо предоставлять поставщику коммунальных услуг.

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Украинцы, которые не жили в своей квартире или доме более 30 дней, могут быть освобождены от оплаты некоторых коммунальных услуг при условии предоставления подтверждающих документов. Для этого необходимо подать письменное заявление поставщику услуг вместе с документами, подтверждающими отсутствие проживания. Об этом сообщила юрист проекта NACHBAR IN NOT "Каритас Тернополь" Мария Кутна.

Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если человек не находился в своей квартире или доме более 30 дней, он имеет право не оплачивать некоторые коммунальные услуги. Для реализации этого права необходимо предоставить документальное подтверждение своего непроживания. К таким документам могут относиться:

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

справка о прохождении лечения, в том числе за границей;

справка о прохождении военной службы.

Документы необходимо предоставить вместе с письменным заявлением в службу коммунальных услуг. После их рассмотрения поставщик услуг может провести перерасчет, и сумма будет либо списана, либо учтена как переплата.

Стоит подчеркнуть, что такие льготы не касаются услуг теплоснабжения и управления многоквартирным домом, которые остаются обязательными к оплате, поскольку они не зависят от фактического проживания жильцов. Если вы подпадаете под действие этого закона и хотите избежать оплаты коммунальных услуг, необходимо заранее подготовить документы, подтверждающие ваше отсутствие, и предоставить их поставщику услуг.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.