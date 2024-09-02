Деякі українці можуть не платити за комуналку: кому доступна пільга

Документи разом із письмовою заявою необхідно надавати постачальнику комунальних послуг.

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Українці, які не мешкали у своїй квартирі чи будинку понад 30 днів, можуть бути звільнені від сплати деяких комунальних послуг за умови надання підтверджувальних документів. Для цього необхідно подати письмову заяву постачальнику послуг разом із документами, що підтверджують відсутність проживання. Про це повідомила юристка проєкту NACHBAR IN NOT "Карітас Тернопіль" Марія Кутна.

Згідно із Законом України "Про житлово-комунальні послуги", якщо людина не перебувала у своїй квартирі або будинку понад 30 днів, вона має право не оплачувати деякі комунальні послуги. Для реалізації цього права необхідно надати документальне підтвердження свого непроживання. До таких документів можуть належати:

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

довідка про проходження лікування, зокрема за кордоном;

довідка про проходження військової служби.

Документи необхідно надати разом із письмовою заявою до служби комунальних послуг. Після їх розгляду постачальник послуг може провести перерахунок, і суму буде або списано, або враховано як переплату.

Варто підкреслити, що такі пільги не стосуються послуг теплопостачання та управління багатоквартирним будинком, які залишаються обов'язковими до оплати, оскільки вони не залежать від фактичного проживання мешканців. Якщо ви підпадаєте під дію цього закону і хочете уникнути оплати комунальних послуг, необхідно заздалегідь підготувати документи, що підтверджують вашу відсутність, і надати їх постачальнику послуг.

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