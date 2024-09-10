Що криється за ініціативою створення програми для ЖКП у смартфоні? Чи стане простіше оплачувати комунальні послуги та чи вирішиться проблема мільярдних боргів? Фокус запитав у експертів.

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Кабінет міністрів України запускає експериментальний проєкт єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Система має автоматизувати процеси, покращити облік споживачів і контроль якості послуг, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Фокус поцікавився у експертів про перспективи та своєчасність такої інновації. З'ясувалося, що у громадян є привід для хвилювання.

Що обіцяє уряд користувачам Єдиної платформи ЖКП

Як пояснив український премʼєр, інновація уряду покликана спростити взаємодію мешканців і надавачів комунальних послуг. Із запровадженням єдиної платформи житлово-комунальних послуг користувачі, які матимуть електронний кабінет у системі, зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також — укладати чи розривати договори онлайн.

Уряд має на меті спростити взаємодію мешканців та надавачів комунальних послуг

"Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними", — сказав премʼєр.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зі свого боку зауважує, що така платформа "на початковому етапі — у вигляді експериментального проєкту", має стати першим кроком до упорядкування системи надання різноманітних послуг, що належать до сфери ЖКГ, адже як до повномасштабної війни, так і зараз, у громадян було багато нарікань на роботу ЖКГ.

В Україні запускають проєкт єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Фото: УНІАН

"Непрозоре ціноутворення, несправедливі нарахування, штучні борги, договори з явним перекосом на користь надавача послуг і мінімумом обов’язків перед споживачем, проблеми з обліком і вкрай низька якість надання послуг, відсутність будь-якого належного реагування на скарги та необхідність усунення порушень на тлі абсолютно непрозорої системи житлово-комунального господарства, більшість якої працює або як об’єкти комунальної власності, або як приватні структури — це далеко не вичерпний перелік справедливих претензій до системи ЖКП", — зазначив Гетманцев.

За словами Гетманцева, 2024 року уряд уже зробив декілька кроків, спрямованих на впорядкування окремих відносин у сфері ЖКП, зокрема подовжив дію покладання спеціальних зобов’язань щодо ціни на газ для НАК "Нафтогаз України"

Він додав, що 2024 року уряд уже зробив декілька кроків, спрямованих на впорядкування окремих відносин у сфері ЖКП, зокрема подовжив дію покладання спеціальних зобов’язань щодо ціни на газ для НАК "Нафтогаз України", а також затвердив порядок здійснення перерахунків за неякісно надані послуги.

Єдина платформа ЖКП буде інтегрована з іншими державними інформаційними системами Фото: Getty Images

Як працюватиме платформа ЖКП

Кожен користувач — завдяки реєстрації на єдиній платформі житлово-комунальних послуг і власному електронному кабінету — отримає доступ до всієї інформації про управителів будинків (керуючі компанії / ЖЕКи / ОСББ), виконавців кожної з комунальних послуг, застосовувані ними ціни й тарифи. Мешканець матиме можливість отримувати результати розгляду своїх звернень і скарг, а також онлайн укласти чи розірвати договір на надання послуг.

Кожний користувач завдяки реєстрації на єдиній платформі ЖКП і власному електронному кабінету отримає доступ до всієї інформації про управителів будинків, виконавців, застосовувані ними ціни й тарифи

Також зазначимо, що єдина платформа ЖКП буде інтегрована з іншими державними інформаційними системами, що забезпечить обмін даними та їхнє оновлення.

"Держава зі свого боку отримає зручний інструмент для аналізу та контролю ситуації у сфері ЖКП, а також коригування власної політики та прийняття необхідних регуляторних рішень", — пояснив Гетманцев.

Створення застосунку для ЖКП у смартфоні — це інструмент для аналізу та контролю ситуації у сфері ЖКП, кажуть в уряді Фото: Pexels

Єдина платформа житлово-комунальних послуг: що кажуть експерти

Впроваджуючи єдину платформу ЖКП, уряд має на меті щонайменше удосконалення роботи ЖКГ, цифровізацію послуг та автоматизацію процесів. Дійсно, реформування житлово-комунальної галузі, яке обговорюють із 2014 року, потрібно здійснювати за кількома напрямами, серед яких: удосконалення системи управління з урахуванням ринкових відносин, зміна нормативно-правової бази, фінансова стабілізація галузі, технічне переоснащення ЖКГ тощо.

Впроваджуючи єдину платформу ЖКП, уряд має на меті щонайменше удосконалення роботи ЖКГ, цифровізацію послуг та автоматизацію процесів

З огляду на те, що основними джерелами фінансування ЖКГ є кошти державного та місцевих бюджетів, фізичних і юридичних осіб за сплату житлово-комунальних послуг, інвестиції і кредити, засоби, що виділяють за лінією міжнародних фінансових організацій, які в умовах дефіциту бюджету роблять значний внесок у фінансування галузі, таке рішення Кабміну може стати кроком до прозорості у реформуванні житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг і встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів.

Основними джерелами фінансування ЖКГ є кошти державного та місцевих бюджетів Фото: з відкритих джерел

"Статистичні показники останніх років свідчать про те, що житлово-комунальні підприємства залишаються стабільно збитковими, як загалом по Україні, так і в її регіонах. Серед причин неефективності функціонування ЖКГ — макроекономічні диспропорції в економіці України, недооцінювання чинника праці. Це проявляється у невідповідності між темпами зростання цін на ресурси та послуги ЖКГ і рівнем доходів населення… Наприклад, у 2022 році борг українців за житлово-комунальні послуги становив 40,5 млрд грн…І з цим треба щось робити…" — коментує ситуацію Анна Даніель, адвокатка, кандидатка юридичних наук, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель".

Серед причин неефективності функціонування ЖКГ — макроекономічні диспропорції в економіці України, недооцінювання чинника праці. Це проявляється у невідповідності між темпами зростання цін на ресурси та послуги ЖКГ і рівнем доходів населення

Схожої думки дотримується й адвокат, керівний партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельников.

За його словами, окрім того наявності інформації в єдиному електронному кабінеті, доступу до контактів, цін, тарифів і рахунків для сплати комунальних послуг та укладення договорів онлайн, що дійсно зручно для споживачів, така платформа стає зручним інструментом для збору інформації про них, зокрема, заборгованості зі сплати комунальних послуг.

"Необхідність надання своїх паспортних даних, відомостей про ідентифікаційний код і нерухоме майно ще одним тримачам експериментального реєстру, який може бути створений для банального збору інформації про нерухомість українців і про сукупну заборгованість зі сплати комунальних послуг", — каже Андрій Шабельников.

Створити єдину платформу, яка буде вирішувати всі питання в ЖКГ, неможливо, вважають експерти

Утім, чи отримають натомість споживачі послуг ЖКГ якісний зворотній зв'язок, а самі житлово-комунальні господарства — допомогу у вирішенні проблем, зокрема з боргами, залишається все ще невизначеним, адже замінити ЖКГ у смартфоні — неможливо.

"Створити єдину платформу, яка вирішуватиме всі питання в ЖКГ, неможливо. Це, як на мене, імітація бурної діяльності. Проблеми в ЖКГ більш змістовні. Вони настільки системні, що жодна платформа нічого не вирішить. Я впевнений, що ця платформа буде напівполітичним інструментом. Українці зможуть, наприклад, дзвонити туди і сповіщати про ті чи інші проблеми, які є в ЖКГ. Але принципово не буде нічого вирішуватися. Ця платформа не вирішить питання неякісних комунальних послуг, зокрема із теплопостачання. Їх просто неможливо так вирішити. Усі ці реформи ЖКГ, які нам обіцяли та які начебто провели, вони якраз і призвели до того, що проблеми в системі ЖКГ вирішити неможливо. Так само із якістю комунальних послуг, наприклад, водопостачанням, електроенергією тощо. Діятиме така платформа, телефонуватимуть туди люди зі всієї країни, але проблем вона вирішувати не буде. Це така собі показуха", — зазначив у коментарі Фокусу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Він назвав програму ЖКП у смартфоні зручним способом збору інформації та місцем скарг українців на погані житлово-комунальні послуги, але не інструментом для вирішення цих проблем.

"Держава з 2014-2015 рр. робила все, щоби дистанціюватися від проблем житлово-комунального господарства, перекидаючи їх на органи місцевого самоврядування. Водночас забираючи в органів місцевого самоврядування, тих самих теплокомуненерго, гроші, піднявши вартість газу. Так у теплокомуненерго практично не залишилося коштів на капремонти, відновлення обладнання тощо. Також держава нічого не зробила для того, щоби запрацювала система із модернізації багатоквартирних будинків. На тлі цього створення системи із прийняття скарг не вирішить глобальних проблем", — сказав експерт.

Такий сервіс, як єдина платформа ЖКП, може бути потрібним державі для володіння повними відомостями про кожного споживача, вважають експерти Фото: pexels.com

Тож такий сервіс, як єдина платформа ЖКП, може бути потрібний державі для володіння повними відомостями про кожного споживача, його персональними даними про нерухомість і ймовірну заборгованість.

"Це може бути спробою запуску ще одного процесу обміну даними між реєстрами для покращення їхньої взаємодії. Можливо, ця зведена інформація надалі матиме значний вплив на формування підґрунтя для нової податкової політики та пошуку шляхів наповнення бюджету коштом пересічних українців. Але на цьому етапі залишається незрозумілим чи криється за цією ініціативою бажання спрощення роботи житлово-комунальних установ та оплати послуг споживачами, чи, навпаки, вона несе в собі нові загрози та є приводом для занепокоєння українців", — додав юрист Андрій Шабельников.