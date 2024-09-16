Фокус проанализировал состояние самых богатых украинцев и сформировал рейтинг, куда попали 25 человек с самой высокой стоимостью активов. В рейтинг вошли как бизнесмены, которые до полномасштабного вторжения занимали первые строчки в рейтингах, так и новые лица.

Related video

Фокус представит рейтинг "25 самых богатых людей Украины 2024". Исследование состояния самых богатых, над которым работала редакция издания последние два месяца, выйдет на сайте Фокуса 17 сентября.

Рейтинг самых богатых выходит впервые во время полномасштабного вторжения, последний рейтинг, куда вошли 100 самых богатых, издание публиковало осенью 2021 года. Сейчас, во время войны, было принято решение сократить количество участников, сделав акцент на персон, у которых самое большое состояние (в долларовом эквиваленте). В рейтинг вошли известные бизнесмены с большим количеством активов, а также владельцы относительно новых компаний и те, что имеют капитал, благодаря своим технологическим стартапам.

О методике рейтинга самых богатых от Фокуса

Оценку стоимости активов Фокус делал на основе всех ключевых предприятий и компаний, находящихся во владении участников рейтинга, и ключевой акцент сделан на анализе бизнес-активов внутри Украины (кроме стартапов, работающих на зарубежных рынках). При наличии декларации об имущественном состоянии учитывалась недвижимость, принадлежащая участнику, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнес-активов. Если компания публичная и ее акции котируются на международных фондовых биржах, оценка проводилась в соответствии со стоимостью акций на 22 августа 2024 года.

Стартапы и IT-компании, которые не публикуют отчетности, оценивались по результатам последних раундов привлечения инвестиций. Частные предприятия оценивались по нескольким формулам на основании финансовых показателей: доходов, чистой прибыли и активов по итогам 2023 года.

При оценке учтены деньги на счетах компании и вычтены суммы кредитов, которые на конец 2023-го были в процессе выплаты. Данные финансовых показателей компаний для рейтинга "25 самых богатых людей Украины 2024" получены в системе YouControl — комплексном сервисе для анализа деятельности предприятий. Также мы изучали данные отчетности предприятий, если она была опубликована. Формулы для расчета и мультипликаторы по отраслям Фокусу предоставила инвесткомпания Concorde Capital.

Полный перечень рейтинга с подробными досье по каждому участнику можно будет изучить на сайте Фокуса уже 17 сентября. Напомним, все оценки являются результатом проведенных подсчетов, но не претендуют на стопроцентную точность из-за отсутствия полной информации обо всех активах участников и существенного влияния военного положения в Украине на стоимость бизнеса и недвижимости в стране. Ищите рейтинг "25 самых богатых людей Украины 2024" 17 сентября на focus.ua и в социальных сетях.