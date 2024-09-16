Фокус проаналізував статки найбагатших українців та сформував рейтинг, куди потрапили 25 людей з найвищою вартістю активів. До рейтингу увійшли як бізнесмени, що до повномасштабного вторгнення займали перші сходинки у рейтингах, так і нові обличчя.

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Фокус представить рейтинг "25 найбагатших людей України 2024". Дослідження статків найбагатших, над яким працювала редакція видання останні два місяці, вийде на сайті Фокусу 17 вересня.

Рейтинг найбагатших виходить вперше під час повномасштабного вторгнення, останній рейтинг, куди увійшли 100 найбагатших, видання публікувало восени 2021 року. Зараз, під час війни, було ухвалено рішення скоротити кількість учасників, зробивши акцент на персон, у яких найбільші статки (у доларовому еквіваленті). До рейтингу увійшли відомі бізнесмени з великою кількістю активів, а також власники відносно нових компаній та ті, що мають капітал, завдяки своїм технологічним стартапам.

Про методику рейтингу найбагатших від Фокусу

Оцінку вартості активів Фокус робив на основі всіх ключових підприємств та компаній, які перебувають у володінні учасників рейтингу, та ключовий акцент зроблено на аналізі бізнес-активів всередині України (крім стартапів, що працюють на закордонних ринках). За наявності декларації про майновий стан враховувалася нерухомість, що належить учаснику, а також кошти на рахунках у банках та дивіденди від бізнес-активів. Якщо компанія публічна та її акції котируються на міжнародних фондових біржах, оцінка проводилася відповідно до вартості акцій на 22 серпня 2024 року.

Стартапи та IT-компанії, які не публікують звітності, оцінювалися за результатами останніх раундів залучення інвестицій. Приватні підприємства оцінювалися за кількома формулами на підставі фінансових показників: доходів, чистого прибутку та активів за підсумками 2023 року.

Під час оцінювання враховано гроші на рахунках компанії та віднято суми кредитів, які на кінець 2023-го були у процесі виплати. Дані фінансових показників компаній для рейтингу "25 найбагатших людей України 2024" отримані в системі YouControl — комплексному сервісі для аналізу діяльності підприємств. Також ми вивчали дані звітності підприємств, якщо її було опубліковано. Формули для розрахунку та мультиплікатори за галузями Фокусу надала інвесткомпанія Concorde Capital.

Повний перелік рейтингу із детальними досьє на кожного учасника можна буде вивчити на сайті Фокусу вже 17 вересня. Нагадаємо, усі оцінки є результатом проведених підрахунків, але не претендують на стовідсоткову точність через брак повної інформації про усі активи учасників та суттєвий вплив воєнного стану в Україні на вартість бізнесу і нерухомості в країні. Шукайте рейтинг "25 найбагатших людей України 2024" 17 вересня на focus.ua та у соціальних мережах.