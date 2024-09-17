Украинцы могут получить новую денежную помощь: как зарегистрироваться

Acted Ukraine выплачивает пособие людям, пострадавшим от войны и проживающим в определенных регионах.

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Гуманитарная организация Acted Ukraine начала регистрацию для получения многоцелевой денежной помощи. Она предназначена для переселенцев и людей, пострадавших от обстрелов. Об этом сообщает Acted Ukraine.

В настоящее время Acted Ukraine проводит дистанционную регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи. Помощь доступна только для жителей данных регионов:

Донецкая область — регистрация продлится до 30 сентября;

Запорожская область — регистрация продлится до 30 сентября;

Николаевская область — регистрация продлится до 30 сентября;

Харьковская область — регистрация продлится до 30 сентября;

Львовская область — регистрация продлится до 9 октября.

Подать заявку на получение помощи можно, позвонить по колл-центру отдела денежной помощи по телефонам: +380 (67) 131 1002, +380 (63) 453 5710, +380 (95) 285 2984. Звонки принимают с понедельника по пятницу 9:00 до 16:00.

Из-за большого количества звонков работники организации не успевают прорабатывать пропущенные вызовы и не перезванивают на них. Поэтому если вы не смогли дозвониться оператору, звоните снова.

Подробную информацию о локациях регистрации и критериях отбора можно узнать по ссылке.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.