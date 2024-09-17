Українці можуть отримати нову грошову допомогу: як зареєструватися

Acted Ukraine виплачує допомогу людям, які постраждали від війни та проживають у певних регіонах.

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Гуманітарна організація Acted Ukraine почала реєстрацію для отримання багатоцільової грошової допомоги. Вона призначена для переселенців і людей, які постраждали від обстрілів. Про це повідомляє Acted Ukraine.

Наразі Acted Ukraine проводить дистанційну реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги. Допомога доступна тільки для жителів цих регіонів:

Донецька область — реєстрація триватиме до 30 вересня;

Запорізька область — реєстрація триватиме до 30 вересня;

Миколаївська область — реєстрація триватиме до 30 вересня;

Харківська область — реєстрація триватиме до 30 вересня;

Львівська область — реєстрація триватиме до 9 жовтня.

Подати заявку на отримання допомоги можна, зателефонувавши до кол-центру відділу грошової допомоги за телефонами: +380 (67) 131 1002, +380 (63) 453 5710, +380 (95) 285 2984. Дзвінки приймають з понеділка по п'ятницю 9:00 до 16:00.

Через велику кількість дзвінків працівники організації не встигають опрацьовувати пропущені виклики і не передзвонюють на них. Тому якщо ви не змогли додзвонитися оператору, телефонуйте знову.

Детальну інформацію про локації реєстрації та критерії відбору можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.