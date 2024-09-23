Украинцы могут получить выплаты к зиме от ЮНИСЕФ: какие условия

Более чем 2,5 тысячи детей из уязвимых семей будут обеспечены всем необходимым накануне зимнего периода.

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В Украине продолжается совместная инициатива Минреинтеграции и ЮНИСЕФ по оказанию финансовой помощи семьям с детьми, проживающим на прифронтовых территориях Украины. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Выплаты уже получили более 2 тысяч домохозяйств Сумской области, расположенных в 30-километровой зоне от линии соприкосновения. Благодаря этому более 2,5 тысяч детей из уязвимых семей будут обеспечены необходимым накануне зимнего периода.

Выплаты также продолжаются для домохозяйств в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Финансовую помощь в размере 21 800 грн планируется предоставить более чем 12 тысячам домохозяйств, что позволит им своевременно подготовиться к зимнему периоду.

Кроме того, общее количество людей, которым планируется предоставить помощь в громадах шести прифронтовых областей, увеличено с 60 до 100 тысяч в рамках подготовки к зимнему периоду 2024/2025 годов.

В рамках проекта кроме денежной поддержки также предусматривается оказание помощи в натуральной форме. В частности, можно получить:

топливные брикеты;

гигиенические наборы;

зимняя одежда для детей в возрасте до 15 лет;

одеяла.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.в