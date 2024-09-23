Кто из украинцев может временно не иметь права на пенсию: детали

Для тех, кто имеет неполный страховой стаж, выплаты начинаются с 63 лет.

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Не все граждане Украины имеют право на получение пенсионных выплат. Для выхода на пенсию по возрасту требуется наличие минимального страхового стажа. Об этом говорится на портале "Дія".

Таким образом, пенсионеры без страхового стажа не могут претендовать на пенсию. Однако они могут получить временную финансовую помощь от государства в размере 2361 гривны при достижении 65 лет.

Для лиц с неполным страховым стажем выплаты начинаются с 63 лет и имеют аналогичный размер. Чтобы оформить данную социальную помощь, необходимо подать документы в местный центр социальной защиты.

Орган, который отвечает за назначение социальной помощи или помощи по уходу, обязан в течение пяти дней с момента принятия решения письменно уведомить заявителя об отказе в предоставлении этой помощи.

Для получения выплат необходимо подать следующие документы:

заявление в установленной форме; декларация о доходах и имуществе: заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу подачи заявления; копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособных лиц); копия решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц, которым назначен опекун); копия документа, подтверждающего полномочия представителя учреждения, который выполняет функции опекуна (для недееспособных лиц, которым не назначен опекун); копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, удостоверение беженца, лица, которое нуждается в дополнительной защите, или вида на жительство (при необходимости); копия справки о регистрации места жительства.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.