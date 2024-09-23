Хто з українців може тимчасово не мати права на пенсію: деталі

Для тих, хто має неповний страховий стаж, виплати починаються з 63 років.

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Не всі громадяни України мають право на отримання пенсійних виплат. Для виходу на пенсію за віком потрібна наявність мінімального страхового стажу. Про це йдеться на порталі "Дія".

Таким чином, пенсіонери без страхового стажу не можуть претендувати на пенсію. Однак вони можуть отримати тимчасову фінансову допомогу від держави в розмірі 2361 гривні при досягненні 65 років.

Для осіб з неповним страховим стажем виплати починаються з 63 років і мають аналогічний розмір. Щоб оформити цю соціальну допомогу, необхідно подати документи до місцевого центру соціального захисту.

Орган, який відповідає за призначення соціальної допомоги або допомоги по догляду, зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту ухвалення рішення письмово повідомити заявника про відмову в наданні цієї допомоги.

Для отримання виплат необхідно подати такі документи:

заява за встановленою формою; декларація про доходи та майно: заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю подання заяви; копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатних осіб); копія рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна); копія документа, що підтверджує повноваження представника установи, який виконує функції опікуна (для недієздатних осіб, яким не призначено опікуна); копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця, особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідки на тимчасове проживання (за потреби); копія довідки про реєстрацію місця проживання.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.