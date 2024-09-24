Украинцы могут получить денежную помощь от Японии: как подать заявку
Размер благотворительной помощи составляет 3600 гривен на человека и она будет выплачиваться сразу за три месяца.
Осенью 2024 года украинцы смогут присоединиться к программе финансовой поддержки, организованной благотворительным фондом "Право на защиту" в сотрудничестве с японской организацией "Peace Winds Japan". В рамках этой инициативы предусмотрена возможность получения до 11 тысяч гривен на одного человека. Об этом говорится на странице БФ "Право на защиту".
Финансовая помощь предоставляется в рамках проекта "Денежная помощь для уязвимых категорий населения на юго-востоке Украины" в Запорожской области. Подать заявки могут лица или семьи, которые еще не получали денежную помощь от данного фонда и не регистрировались на получение помощи от международных организаций в течение последних трех месяцев.
При этом доход на одного члена семьи не должен превышать 6,32 тыс. грн. К помощи могут обращаться следующие категории:
- домохозяйство расположено на территориях, где военные действия продолжаются в течение последних четырех месяцев (в пределах Запорожской области);
- домохозяйство вынужденно переместилось в Запорожскую область более 30 дней назад.
А также отвечают одному или нескольким критериям уязвимости:
- семью возглавляет один человек (супруг/жена);
- в семье есть лицо с установленной инвалидностью;
- в семье есть беременная женщина или ребенок в возрасте до одного года;
- в домохозяйстве приемные родители или опекуны;
- у семьи есть дети до четырех лет (включительно);
- в семье есть трое и больше детей;
- есть лица с хроническим орфанным заболеванием;
- в семье есть пожилые люди (60+).
Размер денежной помощи установлен на основании рекомендаций Международной Рабочей группы по предоставлению многоцелевой денежной помощи и составляет 3,6 тыс. грн на одного человека в месяц. Выплаты будут осуществляться сразу за 3 месяца, что в сумме составит 10,8 тыс. грн на человека.
Денежная благотворительная помощь будет выплачиваться единовременно сразу за три месяца каждому члену домохозяйства отдельно на банковский счет, предоставленный при регистрации. Деньги для несовершеннолетних и инвалидов или недееспособных лиц получат официальные представители (родители, опекуны, попечители) на основании соответствующих документов.
Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.