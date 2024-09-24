Українці можуть отримати грошову допомогу від Японії: як подати заявку

Розмір благодійної допомоги становить 3600 гривень на особу і її виплачуватимуть одразу за три місяці.

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Восени 2024 року українці зможуть долучитися до програми фінансової підтримки, організованої благодійним фондом "Право на захист" у співпраці з японською організацією "Peace Winds Japan". У межах цієї ініціативи передбачено можливість отримання до 11 тисяч гривень на одну особу. Про це йдеться на сторінці БФ "Право на захист".

Фінансова допомога надається в рамках проєкту "Грошова допомога для вразливих категорій населення на південному сході України" в Запорізькій області. Подати заявки можуть особи або сім'ї, які ще не отримували грошову допомогу від цього фонду і не реєструвалися на отримання допомоги від міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.

При цьому дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 6,32 тис. грн. До допомоги можуть звертатися такі категорії:

домогосподарство розташоване на територіях, де воєнні дії тривають протягом останніх чотирьох місяців (у межах Запорізької області);

домогосподарство вимушено перемістилося в Запорізьку область понад 30 днів тому.

А також відповідають одному або декільком критеріям уразливості:

сім'ю очолює одна людина (чоловік/дружина);

у сім'ї є особа зі встановленою інвалідністю;

у сім'ї є вагітна жінка або дитина віком до одного року;

у домогосподарстві прийомні батьки або опікуни;

у сім'ї є діти до чотирьох років (включно);

у сім'ї є троє і більше дітей;

є особи з хронічним орфанним захворюванням;

у сім'ї є люди похилого віку (60+).

Розмір грошової допомоги встановлено на підставі рекомендацій Міжнародної Робочої групи з надання багатоцільової грошової допомоги та становить 3,6 тис. грн на одну особу на місяць. Виплати здійснюватимуться одразу за 3 місяці, що в сумі становитиме 10,8 тис. грн на людину.

Грошова благодійна допомога виплачуватиметься одноразово одразу за три місяці кожному члену домогосподарства окремо на банківський рахунок, наданий під час реєстрації. Гроші для неповнолітніх та інвалідів або недієздатних осіб отримають офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники) на підставі відповідних документів.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.