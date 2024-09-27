"Важно, что мы производим технику под требования Министерства обороны", — Владислав Бельбас

"Украинская бронетехника" производит вооружение, которое возможно испытать в реальных условиях войны, в отличие от иностранных поставщиков оружия.

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Военная техника, произведенная "Украинской бронетехникой", изготавливается под требования Минобороны Украины. Вооружение значительно дорабатывается по результатам эксплуатации уже во время полномасштабной войны. Об этом директор компании Владислав Бельбас сообщил в эксклюзивном интервью Фокусу.

Он рассказал, какова роль контрактов с Минобороны в развитии производства "Украинской бронетехники".

"Для нашего типа вооружения роль ключевая, да, хотя это не характерно по рынку, потому что некоторые продукты, например, те же беспилотные комплексы, они развивались в основном за счет требований внешних заказчиков", — заявил Бельбас.

По его словам, для украинских военных сейчас наиболее важно то, что техника должна разрабатываться под требования заказчика — Министерства обороны Украины.

"Мы дорабатывали, в соответствии с требованиями Министерства, до качественного состояния уже с использованием опыта применения техники. Потому что автомобили, минометы, произведенные компанией, значительно дорабатывались по результатам эксплуатации уже во время полномасштабной войны. Наши машины и минометы использовались в военных действиях и до полномасштабного вторжения. То есть мы и раньше получали обратную связь от наших заказчиков", — подчеркнул директор "Украинской бронетехники".

Он подчеркнул, что иностранные производители не всегда могут испытать свою новую продукцию на практике, направить своих специалистов в зону боевых действий.

"Например, Госдепом США или правительством Великобритании запрещается представителям ВПК посещать Украину. Между тем, у нас есть возможность увидеть работу техники в военных действиях, доработать, если есть необходимость, и предоставить качественный сервис", — добавил Бельбас.

Напомним, что Украина возобновила собственное производство артиллерийских снарядов, но от поставок боеприпасов партнерами не отказывается, потому что потребность достаточно велика.