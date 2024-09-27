"Важливо, що ми виробляємо техніку під вимоги Міністерства оборони", — Владислав Бельбас

"Українська бронетехніка" виготовляє озброєння, яке можливо випробувати у реальних умовах війни, на відміну від іноземних постачальників зброї.

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Військова техніка, вироблена "Українською бронетехнікою", виготовляється під вимоги Міноборони України. Озброєння значно доопрацьовується за результатами експлуатації вже під час повномасштабної війни. Про це директор компанії Владислав Бельбас повідомив у ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

Він розповів, яка роль контрактів з Міноборони у розвитку виробництва "Української бронетехніки".

"Для нашого типу озброєння роль ключова, так, хоча це не характерно по ринку, бо деякі продукти, наприклад, ті ж безпілотні комплекси, вони розвивалися в основному за рахунок вимог зовнішніх замовників", — заявив Бельбас.

За його словами, для українських військових зараз найбільш важливо те, що техніка має розроблятися під вимоги замовника — Міністерства оборони України.

"Ми доопрацьовували, відповідно до вимог Міністерства, до якісного стану вже із використанням досвіду застосування техніки. Тому що автомобілі, міномети, вироблені компанією, значно доопрацьовувалися за результатами експлуатації вже під час повномасштабної війни. Наші машини та міномети використовувалися у військових діях і до повномасштабного вторгнення. Тобто ми і раніше отримували зворотній зв'язок від наших замовників", — підкреслив директор "Української бронетехніки".

Він наголосив, що іноземні виробники не завжди можуть випробувати свою нову продукцію на практиці, направити своїх спеціалістів у зону бойових дій.

"Наприклад, Госдепом США чи урядом Великобританії забороняється представникам ВПК відвідувати Україну. Тим часом, у нас є можливість побачити роботу техніки у військових діях, доопрацювати, якщо є потреба, і надати якісний сервіс", — додав Бельбас.

Нагадаємо, що Україна відновила власне виробництво артилерійських снарядів, але від постачання боєприпасів партнерами не відмовляється, бо потреба досить велика.