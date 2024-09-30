С 1 октября Нацбанк установил лимит на переводы "с карты на карту": что важно помнить

Лимиты не будут применяться к счетам волонтеров, соответствующих определенным критериям, и лицам с подтвержденными ежемесячными доходами.

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Национальный банк Украины с 1 октября 2024 года временно устанавливает лимит в 150 тысяч гривен в месяц на переводы физических лиц "с карты на карту" (P2P) для противодействия преступным переводам, осуществляемым через карты подставных лиц. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что лимит будет действовать в течение шести месяцев и будет касаться лишь исходящих переводов с любых счетов клиента, открытых в одном банке, на счета других физических лиц. В Нацбанке подчеркивают, что ограничения не распространяются на счета волонтеров, соответствующих определенным критериям, а также на лиц с подтвержденными ежемесячными доходами, превышающими установленный лимит.

По данным регулятора, введенные ограничения не повлияют на финансовую активность 98% банковских клиентов, поскольку их ежемесячные переводы не превышают указанную сумму.

Заметим, что при открытии счета клиент предоставляет банку информацию о себе, в частности о своих доходах. В дальнейшем финмониторинг банка ежедневно наблюдает за тем, какие переводы осуществляет клиент, знает историю операций клиента, и в случае нетипичных операций, согласно закону "О финансовом мониторинге" имеет право остановить перевод и требовать от клиента дополнительных подтверждений по подозрительной операции.

Как Фокус сообщал ранее, осенью предпринимателей ждут не только ограничения НБУ карточных переводов, но и запланированные налоговые новации.