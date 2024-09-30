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Экономика

Украины могут получить почти 300 тыс. грн от ЮНИСЕФ: как оформить денежную помощь

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Фото: Unsplash | Украины могут получить почти 300 тыс. грн от ЮНИСЕФ

Пособие можно использовать на ремонт и модернизацию школьных столовых, а также на подготовку к зимнему сезону.

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В рамках подготовки к отопительному сезону украинские школы на прифронтовых территориях получат материальную помощь от ЮНИСЕФ. Также эти средства можно использовать на ремонт и модернизацию школьных столовых. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Проект был разработан специалистами Минреинтеграции и Минобразования в рамках реформы школьного питания, инициированной первой леди Украины. Общий бюджет проекта превышает 100 млн грн.

В постановлении изложен порядок и условия получения пособия от ЮНИСЕФ. Учреждения общего среднего образования смогут получить единовременную выплату в размере 290,5 тыс. грн в течение 2024-2025 учебных годов.

Финансовую помощь можно использовать:

  • на ремонт и модернизацию школьных столовых;
  • на подготовку к зимнему сезону.

Получить помощь могут прифронтовые школы, расположенные в областях:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Черниговская;
  • Харьковская;
  • Херсонская.

Ранее сообщалось, что, согласно новому закону, работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения". Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, обязывающего работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.