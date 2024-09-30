Украины могут получить почти 300 тыс. грн от ЮНИСЕФ: как оформить денежную помощь
Пособие можно использовать на ремонт и модернизацию школьных столовых, а также на подготовку к зимнему сезону.
В рамках подготовки к отопительному сезону украинские школы на прифронтовых территориях получат материальную помощь от ЮНИСЕФ. Также эти средства можно использовать на ремонт и модернизацию школьных столовых. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Проект был разработан специалистами Минреинтеграции и Минобразования в рамках реформы школьного питания, инициированной первой леди Украины. Общий бюджет проекта превышает 100 млн грн.
В постановлении изложен порядок и условия получения пособия от ЮНИСЕФ. Учреждения общего среднего образования смогут получить единовременную выплату в размере 290,5 тыс. грн в течение 2024-2025 учебных годов.
Финансовую помощь можно использовать:
- на ремонт и модернизацию школьных столовых;
- на подготовку к зимнему сезону.
Получить помощь могут прифронтовые школы, расположенные в областях:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Черниговская;
- Харьковская;
- Херсонская.
Ранее сообщалось, что, согласно новому закону, работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения". Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, обязывающего работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.