Украины могут получить почти 300 тыс. грн от ЮНИСЕФ: как оформить денежную помощь

Пособие можно использовать на ремонт и модернизацию школьных столовых, а также на подготовку к зимнему сезону.

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В рамках подготовки к отопительному сезону украинские школы на прифронтовых территориях получат материальную помощь от ЮНИСЕФ. Также эти средства можно использовать на ремонт и модернизацию школьных столовых. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Проект был разработан специалистами Минреинтеграции и Минобразования в рамках реформы школьного питания, инициированной первой леди Украины. Общий бюджет проекта превышает 100 млн грн.

В постановлении изложен порядок и условия получения пособия от ЮНИСЕФ. Учреждения общего среднего образования смогут получить единовременную выплату в размере 290,5 тыс. грн в течение 2024-2025 учебных годов.

Финансовую помощь можно использовать:

на ремонт и модернизацию школьных столовых;

на подготовку к зимнему сезону.

Получить помощь могут прифронтовые школы, расположенные в областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Черниговская;

Харьковская;

Херсонская.

Ранее сообщалось, что, согласно новому закону, работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения". Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, обязывающего работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.